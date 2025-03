VfB Bottrop mischt weiter im Aufstiegsrennen mit

Top-Scorer Steinmetz leitet Sieg ein

15 Tore und zwölf Vorlagen stehen aktuell auf dem Konto von Raphael Steinmetz. Damit ist er der Top-Scorer der Landesliga, Gruppe 2. Damit ist mittlerweile klar, dass der Stürmer nach Anfangsschwierigkeiten beim VfB angekommen ist. "Ich bin auf jeden Fall der beste Scorer der Liga. Das bedeutet mir schon etwas", erklärt der 30-jährige dem Reviersport.

Aktuell steht Steinmetz mit seinem Team auf dem vierten Tabellenplatz. Der Aufstieg ist durch den geringen Punkteabstand von sieben Zählern noch im Bereich des Möglichen. Somit könnte es fast nicht besser bei den Bottropern laufen. "Es ist doch schön, wenn man sich über solche Dinge unterhalten kann. Und träumen darf bekanntlich jeder. Ich sage es mal so: Wir sind näher an einem Aufstiegsplatz dran als Bayer Leverkusen an der Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft", bemerkt der Top-Scorer.

Für den 15-Tore-Mann geht es zudem noch um den Titel als 'Torschützenkönig' der Landesliga. "Natürlich habe ich als Stürmer auch diese Statistik im Blick. Wenn ich am Ende um die 40 Scorer hab, dann habe ich auch mein persönliches Ziel erreicht. Und dieses würde auch der Mannschaft sehr helfen", erzählt der Stürmer.

Die Leistungen des 30-Jährigen kommen nicht von ungefähr, denn er besitzt eine große Regionalliga-Erfahrung. Insgesamt kommt Steinmetz auf 197 Regionalliga-West-Spiele. Dabei spielte er zehn Partien für den Wuppertaler SV und 187 für SC Rot-Weiß Oberhausen. 53 Tore und 18 Vorlagen verbuchte der Angreifer in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands.

Auch als Spielertrainer glänzte der ehemalige RWO-Spieler schon. In den Spielzeiten 21/22, 22/23 und 23/24 agierte er bei Schwarz-Weiß Alstaden in der Bezirksliga. Aus 78 Partien holte "Rapha" als Trainer 42 Siege und führte seine Mannschaft somit immer in die obere Tabellenhälfte. Neben seiner Kompetenz als Trainer unterstützte der Stürmer sein Team mit satten 120 Toren und 84 Assists in den drei Saisons.

Entscheidende Wochen für Bottrop

Um weiterhin Druck auf die ersten zwei Tabellenplätze ausüben zu können, muss der VfB weiterhin punkten. Im nächsten Spiel trifft die Mannschaft von Trainer Dusan Trebaljevac auf den Tabellen-Neunten SV Scherpenberg, danach die abstiegsbedrohten Sportfreunde 97/30 Lowick. Daraufhin erwartet die DJK Adler Union Frintrop die Bottroper zum Topspiel.

"Wir haben Frintrop, Hamborn und Dingden hintereinander. Ich hoffe, dass wir den März gut zu Ende spielen und im April dann vor vielen Zuschauern die Spitzenspiele bestreiten werden. Das hätte sich die Mannschaft verdient", sagt Steinmetz.

Mit Siegen in den direkten Duellen könnte sich der VfB langsam aber sicher an die Aufstiegsplätze heranpirschen. Eine große Rolle für die nächsten Spiele wird auch wieder ihr Top-Scorer einnehmen.