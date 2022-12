VfB Bottrop: Kunstrasenplatz in einem desolaten Zustand Der Landesligist befindet sich bereits in der Winterpause. Die Heimpartie gegen TuS Fichte Lintfort wurde abgesagt. Erst Ende Februar geht es für die Schwarz-Weißen weiter.

Der Landesligist VfB Bottrop befindet sich bereits in der Winterpause. Das Heimspiel des Tabellenletzten gegen TuS Fichte Lintfort am Sonntag wurde abgesagt, weil der Kunstrasenplatz gesperrt wurde. Auf den Rasenplatz können die Schwarz-Weißen ebenfalls nicht ausweichen, weil dieser aufgrund der Witterung gesperrt ist. Die nächste Partei steigt damit erst Ende Februar. Dann geht es auswärts gegen den SV Genc Osman.

"Wir haben ein riesiges Loch im Fünf-Meter-Raum. Tugay Tekin ist mit seinem Stollen in dem Loch hängengeblieben. Er hatte Glück, dass er sich nicht das Kreuzband gerissen hat. Es war daher nicht mehr verantwortbar, dort zu spielen. Die Stadt hat den Platz sofort gesperrt", sagt Michael Schrank, Trainer des VfB Bottrop. Schon vor Wochen war ein Loch auf dem Elfmeterpunkt aufgefallen, das aber kurzfristig geschlossen werden konnte. In diesem Fall konnte aber nicht so zügig Abhilfe geschaffen werden.

Die Winterpause kommt wie gerufen

Der Aufsteiger dürfte allerdings froh sein, nun bereits die Winterpause genießen zu können. Schließlich war der Trend zuletzt besorgniserregend. Mit 0:4 unterlag man dem PSV Wesel-Lackhausen, zudem setzte es eine 0:2-Pleite gegen den direkten Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter. Der letzte Sieg gelang Ende Oktober, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt vier Zähler. Es braucht dringend eine Leistungssteigerung. "Wir haben zuletzt viel Verletzungspech und eine Grippewelle gehabt. Nun haben wir Zeit, um die Kräfte zu sammeln und dann hoffentlich eine bessere Rückrunde zu spielen", sagt Michael Schrank, der seit dem Sommer beim VfB Bottrop an der Seitenlinie steht.