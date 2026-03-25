VfB Bottrop kann noch siegen, SC Oberhausen jubelt dank Krasniqi

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VfB Bottrop meldet sich eindrucksvoll zurück

Heute, 19:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord Sterkr.-Nord VfB Bottrop VfB Bottrop 0 4 Abpfiff + Video Nach zuletzt schwierigen Wochen hat der VfB Bottrop im Halbfinale des Kreispokals Oberhausen-Bottrop ein Ausrufezeichen gesetzt: Beim Bezirksligisten Spvgg Sterkrade-Nord gewann der Landesligist klar mit 4:0 (2:0) und zog souverän ins Endspiel ein. Bereits in der ersten Hälfte stellte Bottrop die Weichen auf Sieg. Raphael Steinmetz brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause (43.) nach. Sterkrade-Nord hielt phasenweise dagegen, kam aber selbst nicht zum Torerfolg. In der Schlussphase machte Bottrop endgültig alles klar. René Biskup erhöhte in der 83. Minute auf 3:0, ehe erneut Steinmetz mit seinem dritten Treffer des Tages (86.) den 4:0-Endstand besorgte. Für den VfB war es nicht nur der Finaleinzug, sondern auch ein wichtiges Erfolgserlebnis nach zuletzt mehreren Niederlagen in der Landesliga. Titelverteidiger SC Oberhausen setzt sich spät durch Heute, 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden SW Alstaden SC 1920 Oberhausen SC Oberhaus. 2 3 Abpfiff Deutlich spannender verlief das zweite Halbfinale. Titelverteidiger SC 1920 Oberhausen setzte sich bei Schwarz-Weiß Alstaden knapp mit 3:2 (2:0) durch. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch einen Doppelpack von Yusuf Allouche (42., 45.+3) mit einer komfortablen Führung in die Pause. Doch Alstaden zeigte Moral und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück in die Partie. Caleb Namrod Odametey verkürzte in der 73. Minute, ehe Fabian Stratmann in der 80. Minute sogar den Ausgleich erzielte. Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, schlug der Titelverteidiger erneut zu: Julian Krasniqi traf in der 87. Minute zum umjubelten 3:2-Siegtreffer für den SCO.

Finale und Niederrheinpokal-Qualifikation stehen fest

Mit dem Einzug ins Finale haben sich sowohl der VfB Bottrop als auch der SC 1920 Oberhausen gleichzeitig für den Niederrheinpokal qualifiziert. Für die unterlegenen Halbfinalisten Spvgg Sterkrade-Nord und Schwarz-Weiß Alstaden bleibt dennoch eine Chance: Im Spiel um Platz drei geht es ebenfalls um das begehrte Ticket für den Verbandspokal.

So liefen die vorigen Runden im Kreispokal Oberhausen-Bottrop

1. Runde

Do., 07.08.25 19:30 Uhr TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt 0:7

Do., 07.08.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt 2:1

Sa., 09.08.25 19:30 Uhr SV Concordia Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden 0:10

So., 10.08.25 15:00 Uhr U.D. Espanol 82 Oberhausen - BV Osterfeld 1919 0:9

So., 10.08.25 15:00 Uhr PSV Oberhausen - Hobby-Liga Oberhausen 78 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - Post SV Oberhausen 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld 4:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock 5:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord 1:9

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Welheim - VfR 08 Oberhausen 7:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr Blau-Weiß Oberhausen-Lirich - Dostlukspor Bottrop 4:9

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfR Polonia Bottrop-Ebel - SV Sarajevo Oberhausen 2:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - Rhenania Bottrop 3:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Avista Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen 0:9

So., 10.08.25 15:15 Uhr Grün-Weiß Holten - Hibernia Alstaden 2:1

Do., 14.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen 2:3



2. Runde

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop 5:7

Di., 09.09.25 19:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - Glück-Auf Sterkrade 1:0

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Fortuna Bottrop 7:6

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Oberhausen 92 - Spvgg Sterkrade-Nord 3:10

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Hobby-Liga Oberhausen 78 - SuS 21 Oberhausen 0:2

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - SSV Welheimer Mark 25 17:0

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Eintracht Oberhausen - Sportfreunde 08/21 Bottrop 6:3

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 - FC Welheim 0:4

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FC Italia Oberhausen 2021 - DJK Arminia Klosterhardt 3:9

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Bottrop 1911 - TSV Safakspor Oberhausen 0:5

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SC Buschhausen 1912 - FC Sterkrade 72 4:0

Do., 11.09.25 19:45 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden 0:4

Do., 11.09.25 19:45 Uhr Grün-Weiß Holten - 1. FC Hirschkamp 0:4

Do., 11.09.25 19:45 Uhr SG Osterfeld - BV Osterfeld 1919 3:4

Do., 11.09.25 20:00 Uhr Post SV Oberhausen - DJK Arminia Lirich 1920 2:5

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Hobby-Liga Bottrop - VfB Bottrop 0:19



Achtelfinale

Di., 14.10.25 19:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - 1. FC Hirschkamp 1:6

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SC Buschhausen 1912 - Dostlukspor Bottrop 1:3

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - Schwarz-Weiß Alstaden 0:5

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SC Eintracht Oberhausen - BV Osterfeld 1919 3:5

Do., 16.10.25 19:00 Uhr FC Welheim - VfB Bottrop 1:9

Do., 16.10.25 20:00 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SuS 21 Oberhausen 2:1

Mi., 29.10.25 19:30 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord 1:2

Mi., 29.10.25 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt 7:6



Viertelfinale

Mi., 19.11.25 19:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfB Bottrop 2:6

Mi., 19.11.25 20:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - SC 1920 Oberhausen 3:4

Do., 20.11.25 19:30 Uhr 1. FC Hirschkamp - Schwarz-Weiß Alstaden 3:6

Mi., 26.11.25 20:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - DJK Arminia Lirich 1920 3:2



Halbfinale

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Bottrop

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen