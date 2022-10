VfB Bottrop erwartet heißen Tanz gegen Spitzenreiter Landesliga, Gruppe 2: Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfangen die Schwarz-Weißen den SV Scherpenberg.

Der VfB Bottrop will die Negativserie unbedingt hinter sich lassen. Drei Mal in Serie setzte es zuletzt gegen die Sportfreunde Lowick, den TSV Wachtendonk-Wankum und die SGE Bedburg-Hau bittere Pleiten. Nun will das Team von Trainer Michael Schrank am Sonntag, 15.15 Uhr, ausgerechnet gegen den Spitzenreiter SV Scherpenberg zurück in die Spur finden.