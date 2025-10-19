VfB Bottrop: Erst 3:0 in Budberg verspielt, dann doch Platz 1 erobert

Es war eine bittere Szene aus Sicht des 22-jährigen Vana. Nach Gegnerkontakt ging der Mittelfeldspieler zu Boden, schrie lange und laut auf. Der Betreuerstab der Hausherren versorgte den Spieler, ehe die Einsatzkräfte übernahmen. Im Anschluss machte die Elf von Tim Wilke dennoch ein gutes Spiel, allerdings schoss Bottrop schnell die Tore: Lasse Dittner (32.), Olcay Yilmaz (38.) und Danny Steinmetz (45.+5) sorgten für eine klare Pausenführung des SVB-Verfolgers.

Budberg gab sich aber nicht auf, sondern kam zurück. Und wie: Fynn Leon Eckhardt (50.) und Ole Egging (57.) hauchten den Hausherren wieder Leben ein, ehe eine Flanke von Felix Weyhofen im Tor von Joel Frenzel landete (75.). Budberg blieb zwar am Drücker, Bottrop aber weiterhin gefährlich. So klingelte es nach 81 Minuten erneut im Kasten, ehe das vermeintliche 4:4 der Budberger wegen einer vermeintlichen Abseitsposition wieder einkassiert wurde (83.). In der Nachspielzeit setzte der VfB Bottrop mit dem 5:3 den Deckel auf die Partie (93.) und sicherte sich in einer denkwürdigen Partie die Tabellenführung.

Den ausführlichen Spielbericht gibt es am Abend auf FuPa. Die Redaktion wünscht Benedikt Vana eine schnelle Genesung!

