VfB Bottrop: Erst 3:0 in Budberg verspielt, dann doch Platz 1 erobert

Das Landesliga-Topspiel der Gruppe 2 sollte seinem Namen gerecht werden, wenngleich der SV Budberg und der VfB Bottrop zu einer Pause gezwungen waren. Wenige Minuten nach dem Anstoß verletzte sich Benedikt Vana derart schwer, dass ein Rettungswagen gerufen wurde. Nach knapp über 20 Minuten Unterbrechung ging es dann weiter - und die Bottrop führten zur Pause mit 3:0. Der SV Budberg kam im zweiten Durchgang zurück, erzielte sogar noch den Ausgleich, allerdings jubelte am Ende Bottrop über ein 5:3 und damit auch die Tabellenführung.
Es war eine bittere Szene aus Sicht des 22-jährigen Vana. Nach Gegnerkontakt ging der Mittelfeldspieler zu Boden, schrie lange und laut auf. Der Betreuerstab der Hausherren versorgte den Spieler, ehe die Einsatzkräfte übernahmen. Im Anschluss machte die Elf von Tim Wilke dennoch ein gutes Spiel, allerdings schoss Bottrop schnell die Tore: Lasse Dittner (32.), Olcay Yilmaz (38.) und Danny Steinmetz (45.+5) sorgten für eine klare Pausenführung des SVB-Verfolgers.
Budberg gab sich aber nicht auf, sondern kam zurück. Und wie: Fynn Leon Eckhardt (50.) und Ole Egging (57.) hauchten den Hausherren wieder Leben ein, ehe eine Flanke von Felix Weyhofen im Tor von Joel Frenzel landete (75.). Budberg blieb zwar am Drücker, Bottrop aber weiterhin gefährlich. So klingelte es nach 81 Minuten erneut im Kasten, ehe das vermeintliche 4:4 der Budberger wegen einer vermeintlichen Abseitsposition wieder einkassiert wurde (83.). In der Nachspielzeit setzte der VfB Bottrop mit dem 5:3 den Deckel auf die Partie (93.) und sicherte sich in einer denkwürdigen Partie die Tabellenführung.
Den ausführlichen Spielbericht gibt es am Abend auf FuPa. Die Redaktion wünscht Benedikt Vana eine schnelle Genesung!
Der 10. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, bietet das Topspiel schlechthin: Tabellenführer SV Budberg empfängt Verfolger VfB Bottrop - beide Teams trennt nur ein Punkt. FuPa ist live vor Ort, es gibt einen Ticker, einen Stream und die Highlights in Echtzeit auf FuPa.tv.
Der SV Budberg hat 22 Punkte, dahinter lauern punktgleich der VfB Bottrop und der ESC Rellinghausen mit jeweils 21 Zählern. Zudem sind die beiden Verfolger anders als Budberg noch ungeschlagen! Sollte das Topspiel mit einem Remis enden, kann Rellinghausen mit einem Sieg beim GSV Moers um 15.30 Uhr sogar selbst die Tabellenführung übernehmen.
Die Spiele könnt ihr live auf FuPa verfolgen - klickt euch rein!
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Speldorf
So., 02.11.25 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
So., 02.11.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97