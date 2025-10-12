VfB Bottrop entscheidet Topspiel gegen Viktoria Goch mit 4:3 für sich

Das Duell zweier bis dato ungeschlagener Teams bot alles, was das Fußballherz begehrt – Tore, Emotionen und Spannung bis zur letzten Minute. Am Ende jubelte der VfB Bottrop im Spitzenspiel der Landesliga, Gruppe 2. Raphael Steinmetz erzielte den Siegtreffer zum 4:3 gegen Viktoria Goch.

Bereits in der 26. Minute brachte Lasse Dittner die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Kurz darauf erhöhte Raphael Steinmetz per direktem Freistoß auf 2:0 (37.). Doch die Gäste aus Goch ließen sich nicht beeindrucken: Marius Alt verkürzte nur zwei Minuten später nach einer Ecke auf 2:1 (39.) und glich kurz nach der Pause per Kopf zum 2:2 aus (54.).

Nur drei Minuten später war es erneut Raphael Steinmetz, der mit einem weiteren perfekt getretenen Freistoß das Stadion beben ließ und den 4:3-Endstand markierte (72.). Anschließend verteidigten die Hausherren mit großem Einsatz den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf. In der 67. Minute traf Enes Bilgin nach schöner Vorarbeit von Nico Petritt zur erneuten Führung für Bottrop. Doch Viktoria antwortete prompt: Luca Palla verwandelte ebenfalls einen Freistoß direkt zum 3:3-Ausgleich (69.).

Im Fazit stand ein hochklassiges und emotionales Spiel, das beiden Teams alles abverlangte. VFB Bottrop bewies dabei enorme Moral, kam nach zwei Rückschlägen immer wieder zurück und drehte das Spiel letztlich zu seinen Gunsten.

Stimmen zum Spiel

Raphael Steinmetz, Kapitän VfB Bottrop und Doppeltorschütze: „Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht und gegen eine sehr starke Gocher Defensive, die zuvor in acht Spielen nur drei Gegentore kassiert hatte, vier Tore geschossen – darauf bin ich sehr stolz. Nach zwei fragwürdigen Toren, wodurch wir den Ausgleich kassiert haben, sind wir bärenstark zurückgekommen und konnten das Spiel zugunsten für uns entscheiden.“

Auf die Frage, ob er seine Standardstärke weiterhin trainiere oder ob das mittlerweile schon Glück des Tüchtigen ist, musste er schmunzeln: "Das Glück gelingt mir aktuell nur auf dem Kunstrasenplatz – und tatsächlich auch nur zu Hause.“

Florian Voss, Co-Trainer Viktoria Goch : „Wir sind zufrieden mit der Spielweise unserer Jungs. Es waren ärgerliche Gegentore, die wir heute kassiert haben. Eigentlich hätte die Partie aufgrund des Spielverlaufs ein Unentschieden verdient gehabt.“

Kevin Wolze, Trainer Viktoria Goch : „Ein individueller Fehler war heute einfach einer zu viel. Der zweite Freistoßtreffer, der bockstark getreten war von Raphael Steinmetz, hat uns quasi auf die falsche Straße gebracht. Dennoch bin ich absolut stolz auf meine Jungs – sie sind immer wieder zurückgekommen, haben nie aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft. Am Ende des Tages haben wir gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt und fahren mit einer ärgerlichen, aber respektablen Niederlage nach Hause.“



Der VfB Bottrop bleibt damit ungeschlagen und festigt seine Position in der Spitzengruppe der Landesliga. Viktoria Goch musste zwar ihre erste Saisonniederlage hinnehmen, zeigte aber erneut, dass sie auch gegen die besten Teams der Liga mithalten kann.