VfB Bodenheim: Zehn Minuten aus der Hölle

Zehn Minuten aus der Hölle kosten den VfB Bodenheim erneut Zählbares in der Verbandsliga. „Wir müssen das Spiel zumachen“, sagt Trainer Marco Jantz nach dem 3:5 (2:0) gegen Viktoria Herxheim. Auf gar keinen Fall dürfe so eine Partie noch verloren gehen.
Die eine Seite der Medaille war eine erste Halbzeit, die Jantz erneut zufrieden stellte, wie schon in Zeiskam (0:4) und gegen Kandel (0:3). Khaled Abou Daya tankte sich zum 1:0 durch zwei Mann durch (2.), Calvin Faßnacht legte mit abgefälschtem Schuss nach (25.). Abou Dayas Querpässe auf Pedro Agrela und Maik Geuder vor sowie sein starker, aber noch stärker parierter Schuss nach der Pause zählt Jantz zur Kategorie „Matchball“.
Und den 35-Meter-Knaller von Mathis Mankopf in die Rubrik „Traumtor“ (55.). Im Geflipper nach einer Ecke glich Marcel Meinzer aus (56.). „Der Gegner war mausetot, und wir haben ihn wiederbelebt“, zürnt Jantz. Noch mal aus der Ferne (58.) und per Freistoß (64.) legte Mankopf nach, unterbrochen von Agrelas Elfer-Ausgleich (62.). Dani Thons Konter machte den Deckel drauf (78.). „In den drei zweiten Halbzeiten fangen wir elf Gegentore“, resümiert Jantz, „wir haben viel zu viele Verletzte, Kranke und Urlauber und eine viel zu kleine Trainingsgruppe aktuell. Aber wir müssen das Ding einfach ziehen.“
VfB Bodenheim: Simon – Meyenburg, Ziewers, Manz (71. Melcher) – Heine, Kramer (71. Bott), Geuder (83. Abdelaali), Agrela – P. Kammerer (83. Röth) – Abou Daya, Faßnacht.