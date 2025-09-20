Pedro Agrelas 3:3 brachte den VfB nur sehr kurzzeitig ins Spiel zurück. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

VfB Bodenheim: Zehn Minuten aus der Hölle 3:5-Niederlage gegen Herxheim trotz mehrerer Matchbälle +++ Gegentorflut nach den Pausen wirft Fragen auf

Zehn Minuten aus der Hölle kosten den VfB Bodenheim erneut Zählbares in der Verbandsliga. „Wir müssen das Spiel zumachen“, sagt Trainer Marco Jantz nach dem 3:5 (2:0) gegen Viktoria Herxheim. Auf gar keinen Fall dürfe so eine Partie noch verloren gehen.

Heute, 16:00 Uhr VfB Bodenheim Bodenheim SV Viktoria Herxheim Vi. Herxheim 3 5 Abpfiff Die eine Seite der Medaille war eine erste Halbzeit, die Jantz erneut zufrieden stellte, wie schon in Zeiskam (0:4) und gegen Kandel (0:3). Khaled Abou Daya tankte sich zum 1:0 durch zwei Mann durch (2.), Calvin Faßnacht legte mit abgefälschtem Schuss nach (25.). Abou Dayas Querpässe auf Pedro Agrela und Maik Geuder vor sowie sein starker, aber noch stärker parierter Schuss nach der Pause zählt Jantz zur Kategorie „Matchball“.