VfB Bodenheim wehrt sich gegen Mechtersheim

Im Re-Live unserer Übertragung lohnt es sich besonders, in Minute 79 zu klicken. Da versenkte TuS-Spielmacher Nico Pantano einen Freistoß zum 1:2. Wieder so ein spätes Gegentor, mit dem der VfB potenziell Zählbares aus der Hand gab. Can Güney setzte nach einem langen Ball nach innen ziehend den Schlusspunkt (86.). Nach dem Spiel jubelten die Mechtersheimer auf Distanz in Richtung ihres gesperrten Trainers Nauwid Amiri. „Noch vier“ rufend, schien man sich über das Strafmaß bis zur Winterpause lustig zu machen.

Die TuS gab 50 Minuten lang den Ton an, ließ die Kugel zirkulieren. Der VfB lauerte im tiefen Block auf diagonal eingeleitete Umschaltangriffe und zweite Bälle, zeigte dabei jedoch zu wenig Präzision und Entschlossenheit. Gleichwohl hatte Aschref Ben Hazaz unmittelbar vor dem 0:1 die Chance zur Bodenheimer Führung. Im Konter ging Lion Schubach rechts vorne durch, Alexander Biedermann vollstreckte mittig ins lange Eck (14.).

Agrela verwandelt Elfmeter

Eine Handvoll weiterer, guter Chancen ließen die Vorderpfälzer liegen, ehe aus dem Nichts der Bodenheimer Ausgleich gelang. Umschaltmoment, Nils Schäfer legt direkt in den Lauf von Calvin Faßnacht, Foul von Edonart Leposhtaku, Elfmeter Pedro Agrela (52.). Das setzte erkennbar Energie frei, die Offensivaktionen hatten plötzlich mehr Überzeugung. Dennoch blieb, Pantanos individueller Klasse geschuldet, der Coup gegen die Übermannschaft der Liga aus.

Jantz' Rückzug traf die Mannschaft, wie Meyenburg sagt: „Jeder hätte gern mit ihm weitergemacht. Wir respektieren seine Entscheidung. Jetzt gilt es für die Spieler, selbst Verantwortung zu übernehmen.“ Die Energie von der Bank habe gestimmt. „Heute haben wir eine Reaktion gezeigt“, sagt der spielende Interims-Co-Trainer, „heute war was drin. Das 1:2 lag nicht in der Luft. Wir müssen uns nicht verstecken.“