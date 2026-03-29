VfB Bodenheim verliert nach frühem Platzverweis 1:4 in Herxheim war trotzdem nicht alternativlos +++ Elfmeter-Chance zum 2:3 nicht genutzt von Torben Schröder · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser

Kenzo Kramer, sonst einer der wenigen Lichtblicke in dieser Bodenheimer Saison, sah früh im Spiel die Rote Karte. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Nach 22 Minuten war das Spiel verloren – sollte man denken. Nach der frühen Roten Karte gegen Kenzo Kramer, dem eine Tätlichkeit zur Last gelegt wurde, fing sich der VfB Bodenheim bei Viktoria Herxheim eine 1:4 (0:2)-Niederlage. Alternativlos war das für das Verbandsliga-Schlusslicht aber nicht.

„Die Rote Karte hat den Charakter des Spiels verändert“, sagt Trainer Marco Streker, „mit einem ähnlich ersatzgeschwächten Kader wie beim 0:3 in Bretzenheim haben wir aus einem tieferen Block gespielt und wollten Nadelstiche setzen.“ Das habe auch gut geklappt. Kramers Schulter-Rempler mit Rot zu ahnden, fand Streker viel zu hart. Heute, 16:00 Uhr SV Viktoria Herxheim Vi. Herxheim VfB Bodenheim Bodenheim 4 1 Abpfiff Genauso wie den Pausenstand nach einem Doppelschlag zum 0:2, nach Halbfeldflanke (Ayman Kerboub/42.) und abgefälschtem Fernschuss (Mario Schaedler/45.+1). Ein Standard (Lennart Liebel/48.) wirkte wie die Vorentscheidung. „In der Konstellation wäre die ein oder andere Mannschaft untergegangen“, sagt Streker.