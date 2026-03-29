VfB Bodenheim verliert nach frühem Platzverweis

Nach 22 Minuten war das Spiel verloren – sollte man denken. Nach der frühen Roten Karte gegen Kenzo Kramer, dem eine Tätlichkeit zur Last gelegt wurde, fing sich der VfB Bodenheim bei Viktoria Herxheim eine 1:4 (0:2)-Niederlage. Alternativlos war das für das Verbandsliga-Schlusslicht aber nicht.
„Die Rote Karte hat den Charakter des Spiels verändert“, sagt Trainer Marco Streker, „mit einem ähnlich ersatzgeschwächten Kader wie beim 0:3 in Bretzenheim haben wir aus einem tieferen Block gespielt und wollten Nadelstiche setzen.“ Das habe auch gut geklappt. Kramers Schulter-Rempler mit Rot zu ahnden, fand Streker viel zu hart.
Genauso wie den Pausenstand nach einem Doppelschlag zum 0:2, nach Halbfeldflanke (Ayman Kerboub/42.) und abgefälschtem Fernschuss (Mario Schaedler/45.+1). Ein Standard (Lennart Liebel/48.) wirkte wie die Vorentscheidung. „In der Konstellation wäre die ein oder andere Mannschaft untergegangen“, sagt Streker.
Der VfB hingegen kämpfte sich heran. Nils Schäfer verkürzte nach einem Stockfehler von Keeper Emirhan Yilmnaz (81.) – und scheiterte kurz drauf per Elfmeter. Dani Thon setzte den Schlusspunkt (90.+1). „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagt Streker, der nun auf freie Köpfe und drei, vier Rückkehrer nach der Oster-Pause setzt.
VfB Bodenheim: Simon – Ziewers, Ahmed, Manz – Ben Hazaz, Schäfer, Kramer, Lagrini – Heine, T. Meyenburg (72. Röth), Adams (60. Cande).