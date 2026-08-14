VfB Bodenheim: Trotzreaktion gegen Strekers Ex-Club

Vor einem Jahr war der 36-Jährige in Pfeddersheim an demselben Punkt. Gescheiterte Rettungsmission in der Verbandsliga, zwei Pleiten zum Start, und es gab trotz guter Performance im Verbandspokal die Entlassung. Was ist diesmal, außer dem ersten Zähler im dritten Spiel, anders? „Der Verein ist ganz anders“, antwortet Streker, „er wird von Fußballern geführt. Ich war sehr gern dort Spieler und Trainer, aber wo Geld ist, ist auch Druck auf der Uhr.“

Der Trainer lobt die Bodenheimer Führungsebene mit Günter Loos und Ingo Riebel („gute Menschen, die selber Fußballer waren“) und hebt den Kurs, den Neuaufbau mit vielen jungen Talenten voranzutreiben, hervor: „Das ist sehr klar kommuniziert. Und dann war uns klar, dass wir auch mal auf die Schnauze kriegen.“ Trotzdem galt es, nach den beiden schwachen Darbietungen zum Ligastart eine Trotzreaktion zu zeigen.