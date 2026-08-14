VfB Bodenheim: Trotzreaktion gegen Strekers Ex-Club

Der erste Punkt seit der Rückkehr in die Landesliga ist gewonnen. Und doch fühlt es sich für den VfB Bodenheim mehr nach zwei verlorenen Zählern an, nach dem 1:1 (0:0) gegen die TSG Pfeddersheim – zu klar war das Chancenplus. „Wir müssen zur Pause 2:0 führen“, sagt VfB-Trainer Marco Streker nach dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club, „aber mit der Leistung bin ich zufrieden. Die Intensität von heute muss die Mindestvoraussetzung sein.“
Vor einem Jahr war der 36-Jährige in Pfeddersheim an demselben Punkt. Gescheiterte Rettungsmission in der Verbandsliga, zwei Pleiten zum Start, und es gab trotz guter Performance im Verbandspokal die Entlassung. Was ist diesmal, außer dem ersten Zähler im dritten Spiel, anders? „Der Verein ist ganz anders“, antwortet Streker, „er wird von Fußballern geführt. Ich war sehr gern dort Spieler und Trainer, aber wo Geld ist, ist auch Druck auf der Uhr.“
Der Trainer lobt die Bodenheimer Führungsebene mit Günter Loos und Ingo Riebel („gute Menschen, die selber Fußballer waren“) und hebt den Kurs, den Neuaufbau mit vielen jungen Talenten voranzutreiben, hervor: „Das ist sehr klar kommuniziert. Und dann war uns klar, dass wir auch mal auf die Schnauze kriegen.“ Trotzdem galt es, nach den beiden schwachen Darbietungen zum Ligastart eine Trotzreaktion zu zeigen.
Chancenplus, Schockmoment, Rückstand, Comeback
Und die zeigte, mit einigen zurückgekehrten Urlaubern, der VfB. Eine Handvoll richtig guter Chancen blieb vor dem Seitenwechsel ungenutzt, und hinten brannte gar nichts an. „Wir haben alle zweiten Bälle geholt und wollten einfach nur so weitermachen, wurden dann aber zu hektisch, wollten es zu unbedingt“, sagt Streker. Zudem schien das vermeintliche 0:1 nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff – zurückgenommen wegen Handspiels – die Platzherren zu verunsichern.
Die zweiten Bälle sammelte nun häufiger die deutlich verbesserte TSG ein, und einen solchen schoss Tim Keller aus dem Rückraum ohne Gegnerdruck flach ins Tor (57.). Zwei weitere dicke Chancen ließen die Gäste liegen. „Auf diese Phase haben wir sehr erwachsen reagiert“, hebt Streker hervor. Bennet Schürer legte eine weit gezogene Flanke in die Mitte, Calvin Faßnacht stürmte am zweiten Pfosten zum 1:1 heran (74.). Der VfB machte weiter Druck, die ganz dicken Chancen aber blieben aus.