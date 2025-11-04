VfB Bodenheim: Trainer Jantz tritt zurück

Die Ära Marco Jantz beim VfB Bodenheim ist beendet. Am Montagabend trat der 36-Jährige im Gespräch mit dem Sportlichen Leiter Günter Loos von seinem Traineramt zurück. Übernehmen wird bis zur Winterpause Damir Bektasevic. Damit steht der bisherige spielende Cotrainer an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim Verbandsligaspiel gegen Spitzenreiter TuS Mechtersheim in der Verantwortung. Übertragen wird es im VRM-Livestream.