VfB Bodenheim sucht Wege aus dem Verbandsliga-Tief

Bodenheim. Sieben Spiele, sieben Punkte – nein, damit hatten sie nicht gerechnet beim VfB Bodenheim. So mancher hatte den Vorjahres-Sechsten der Verbandsliga als Kandidat für vordere Plätze auf dem Zettel. Die Realität ist, im oft so schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg, eine andere.
0:4 in Zeiskam, 0:3 gegen Kandel, 0:2 in Waldalgesheim, 1:3 bei Basara, auch das herausstechende 4:3 gegen Hüffelsheim – „das sind nicht die Gegner, mit denen wir uns aktuell messen können“, sagt Trainer Marco Jantz. „Diese Spiele kommen jetzt.“
Dass in Jonah Simon schon der dritte Torhüter in dieser Saison zum Einsatz kam, macht die Sache auch nicht einfacher. Fabian Niemann hat nach seinem Zusammenprall mit dem Pfosten ein dickes Bein („zum Glück ist nichts gebrochen“), Marco Günther hat einen unangenehmen Fersensporn erlitten. „Die einzige Konstante ist im Moment die Dreierkette“, rekapituliert Jantz. Und so wird aus dem Vorhaben, Spielzeit unter weit mehr als elf potenziellen Stammkräften möglichst gerecht zu verteilen und personell wie systematisch flexibel zu agieren, der Nachteil fehlender Eingespieltheit.
„Das Selbstverständnis haben wir noch nicht“, sagt Jantz, „neue Mannschaft, neue Abläufe, das passt noch nicht so. Aber charakterlich ist das eine tolle Truppe. Zeiskam oder Mechtersheim spielen finanziell in einer anderen Liga, Waldalgesheim ist sehr stabil.“ So viel zum Thema vordere Plätze. „Wenn der Oktober vorbei ist, sehen wir, wohin es geht“, sagt Jantz. Grund zur Panik besteht noch lange nicht, dafür steckt viel zu viel Substanz im Team und Zusammenhalt auch im Umfeld.