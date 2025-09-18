Braucht nach einer Verletzung noch Zeit, um wieder zur alten Stärke zu finden: Aiman Abdelaali vom VfB Bodenheim (weißes Trikot). – Foto: Stefan Sämmer - Archiv

VfB Bodenheim sucht Wege aus dem Verbandsliga-Tief Sieben Spiele, sieben Punkte: Der VfB Bodenheim hat einen schleppenden Start in die Verbandsliga erlebt +++ Wie Trainer Marco Jantz das Formtief erklärt und lösen will Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Bodenheim Vi. Herxheim Marco Jantz

Bodenheim. Sieben Spiele, sieben Punkte – nein, damit hatten sie nicht gerechnet beim VfB Bodenheim. So mancher hatte den Vorjahres-Sechsten der Verbandsliga als Kandidat für vordere Plätze auf dem Zettel. Die Realität ist, im oft so schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg, eine andere. 0:4 in Zeiskam, 0:3 gegen Kandel, 0:2 in Waldalgesheim, 1:3 bei Basara, auch das herausstechende 4:3 gegen Hüffelsheim – „das sind nicht die Gegner, mit denen wir uns aktuell messen können“, sagt Trainer Marco Jantz. „Diese Spiele kommen jetzt.“

Am Samstag (16 Uhr) gegen Viktoria Herxheim, danach beim Freitagabend-Derby in Marienborn, wo es vor anderthalb Monaten das frühe Pokal-Aus setzte (1:2 n.V.), gegen Steinwenden, bei der zur allgemeinen Überraschung noch sieglosen Eintracht Bad Kreuznach, gegen Schlusslicht Morlautern – „jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen“. Auf die Tabelle will Jantz dann Ende Oktober wieder gründlicher gucken.