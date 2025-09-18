 2025-09-18T06:43:20.841Z

Braucht nach einer Verletzung noch Zeit, um wieder zur alten Stärke zu finden: Aiman Abdelaali vom VfB Bodenheim (weißes Trikot).
Braucht nach einer Verletzung noch Zeit, um wieder zur alten Stärke zu finden: Aiman Abdelaali vom VfB Bodenheim (weißes Trikot). – Foto: Stefan Sämmer - Archiv

VfB Bodenheim sucht Wege aus dem Verbandsliga-Tief

Sieben Spiele, sieben Punkte: Der VfB Bodenheim hat einen schleppenden Start in die Verbandsliga erlebt +++ Wie Trainer Marco Jantz das Formtief erklärt und lösen will

Bodenheim. Sieben Spiele, sieben Punkte – nein, damit hatten sie nicht gerechnet beim VfB Bodenheim. So mancher hatte den Vorjahres-Sechsten der Verbandsliga als Kandidat für vordere Plätze auf dem Zettel. Die Realität ist, im oft so schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg, eine andere.

0:4 in Zeiskam, 0:3 gegen Kandel, 0:2 in Waldalgesheim, 1:3 bei Basara, auch das herausstechende 4:3 gegen Hüffelsheim – „das sind nicht die Gegner, mit denen wir uns aktuell messen können“, sagt Trainer Marco Jantz. „Diese Spiele kommen jetzt.“

Am Samstag (16 Uhr) gegen Viktoria Herxheim, danach beim Freitagabend-Derby in Marienborn, wo es vor anderthalb Monaten das frühe Pokal-Aus setzte (1:2 n.V.), gegen Steinwenden, bei der zur allgemeinen Überraschung noch sieglosen Eintracht Bad Kreuznach, gegen Schlusslicht Morlautern – „jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen“. Auf die Tabelle will Jantz dann Ende Oktober wieder gründlicher gucken.

Klar ist: „Wir werden einige Dinge anpassen“, kündigt der Hahnheimer an. Unter der Woche wollte er mit seinem Trainer-Team in Klausur gehen und Maßnahmen diskutieren. Diese dürften beide Enden des Spielfelds betreffen. 17 Gegentore sind viel zu viel, neun selbst erzielte Treffer deutlich zu wenig. „Vorne hängt es bei uns aktuell einfach“, sagt Jantz. Calvin Faßnacht legte vier Saisontore vor und ging dann in Urlaub, was sich schmerzlich bemerkbar macht. Der spielende Co-Trainer Khaled Abou Daya sammelte in Zeiskam Zeitstrafe und Feldverweis an, aber keine Scorerpunkte. Aiman Abdelaali ist nach langer Verletzungspause noch auf dem Weg zu alter Stärke, da ist viel Geduld gefragt. So wurde aus einem auf dem Papier Angst einflößenden Trio zuletzt eine Baustelle.
„Die Kaderqualität und -quantität ist aktuell durch Urlauber und Verletzte nicht so, wie sie sein sollte“, sagt Jantz. Doch neben Faßnacht kehren auch Flügelsprinter Rakeem Bott und Kenzo Kramer zurück, dessen körperliche Präsenz im Zentrum fehlte. Dort drückt nach den Verletzungen von Nils Schäfer (Kahnbeinbruch) und Damir Bektasevic (Teilabriss im Innenband) ohnehin der Schuh. Zum Glück der Guckenberg-Elf brach Marco Bergmann seinen Rückzug in die Fußball-Teilzeit in Windeseile wieder ab. Doch auch mit Leo Ferbers Fortzug ist körperliche Präsenz verloren gegangen.

VfB Bodenheim setzte schon drei Torhüter ein

Dass in Jonah Simon schon der dritte Torhüter in dieser Saison zum Einsatz kam, macht die Sache auch nicht einfacher. Fabian Niemann hat nach seinem Zusammenprall mit dem Pfosten ein dickes Bein („zum Glück ist nichts gebrochen“), Marco Günther hat einen unangenehmen Fersensporn erlitten. „Die einzige Konstante ist im Moment die Dreierkette“, rekapituliert Jantz. Und so wird aus dem Vorhaben, Spielzeit unter weit mehr als elf potenziellen Stammkräften möglichst gerecht zu verteilen und personell wie systematisch flexibel zu agieren, der Nachteil fehlender Eingespieltheit.

„Das Selbstverständnis haben wir noch nicht“, sagt Jantz, „neue Mannschaft, neue Abläufe, das passt noch nicht so. Aber charakterlich ist das eine tolle Truppe. Zeiskam oder Mechtersheim spielen finanziell in einer anderen Liga, Waldalgesheim ist sehr stabil.“ So viel zum Thema vordere Plätze. „Wenn der Oktober vorbei ist, sehen wir, wohin es geht“, sagt Jantz. Grund zur Panik besteht noch lange nicht, dafür steckt viel zu viel Substanz im Team und Zusammenhalt auch im Umfeld.

