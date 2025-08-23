Pedro Agrela traf zum 2:3 - und setzte mit seinem Jubel einen ganz besonderen Impuls. – Foto: Stefan Haas (Archiv)

VfB Bodenheim schockt Aufsteiger Hüffelsheim 3:1-Führung reicht den Gästen nicht für Zählbares

Zur Pause sah es noch danach aus, dass Aufsteiger SG Hüffelsheim weiter durch die Fußball-Verbandsliga marschieren würde. Doch trotz klarer Pausenführung setzte es beim VfB Bodenheim die erste Saison-Niederlage. „Es ist immer alles möglich“, strahlt VfB-Trainer Marco Jantz, „es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Rückstand drehen. Aber 4:3 nach 1:3 gegen so einen starken Gegner – das ist sensationell. Das ist ja kein normaler Aufsteiger.“

Das bewiesen die Hüffelsheimer in Durchgang eins. Christian Hahn traf im Umschaltangriff nach Querpass am zweiten Pfosten (5.), Tim Reidenbach staubte nach einem zur Seite parierten Distanzschuss ab (16.), Cedric Lind vollendete einen von zahlreichen schnell in die Tiefe vorgetragenen Angriffen per Schlenzer ins lange obere Eck (34.). Calvin Faßnacht hatte nach Drehung und Flachschuss ins kurze Eck ausgeglichen (11.) in einem flotten, beiderseits offensivfreudig bestrittenen Spiel. Heute, 16:00 Uhr VfB Bodenheim Bodenheim SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 4 3 Abpfiff

„Wir haben drei Mal schwach verteidigt“, findet Jantz, „aber es hat sich zur Pause nicht nach 1:3 angefühlt.“ Verblüffung herrschte, als Pedro Agrela den Ball nach schöner Bodenheimer Kombination und Geflipper im Strafraum zum 2:3 ins kurze Eck geschossen hatte (57.) – und dann zum Ronaldo-Jubelsprung ansetzte. „Er ist Portugiese und hat eine ganze Saison lang in Waldalgesheim nicht getroffen“, erklärt Jantz. „Ich fand es gut“, schmunzelt Faßnacht über die für ein Anschlusstor eher ungewöhnliche Euphorie, „das war erfrischend fürs Spiel, und wir haben den Schwung mitgenommen.“ Wobei die Gäste bei Faßnachts neuerlichem Ausgleich nach Kenzo Kramers Flanke (64.) und Adrian Ziewers' Abstauber nach durchgerutschter Freistoßflanke (82.) mit Abstimmungsfehlern auch kräftig mithalfen. „Das hat viel mit Kommunikation zu tun“, sagt SG-Routinier Tim Müller, „das Spiel darfst du auf keinen Fall verlieren. Wir müssen noch reifer werden als Aufsteiger mit unserer jungen Mannschaft.“ Um ein Haar hätte Müller per Freistoß noch ausgeglichen (90.+5), dann ertönte der Abpfiff. „Ein 4:4 wäre verdient gewesen“, findet der Ex-Profi, „aber vielleicht war Bodenheim durch seine zweite Halbzeit auch ein Tor besser.“