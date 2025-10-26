VfB Bodenheim schenkt schon wieder Führung her

Es ist wie verhext. Zum sechsten Mal in Serie gingen die Verbandsliga-Fußballer des VfB Bodenheim in Führung – und holten doch keinen Sieg. Nach dem 2:3 (0:0) gegen den FK Pirmasens II ist der Vorjahres-Sechste nun Vorletzter. Und steht im Keller-Duell bei Schlusslicht TuS Steinbach (Sonntag, 15.15 Uhr) mehr denn je unter Zugzwang.

„Wir haben vieles auf links gedreht und hatten eine sehr gute Trainingswoche mit immer 20 Mann“, freut sich Trainer Marco Jantz über mehr Konkurrenzkampf und immer bessere Fitness. Im neuen 4-3-3-System lautete die Marschroute „volle Kraft voraus“. Heraus sprang, nach „sauberer erster Halbzeit ohne den Punch im vorderen Drittel“, das 1:0 durch Aiman Abdelaalis Elfmeter (51., Foul an Rakeem Bott).

„Dann hatte man wieder das Gefühl, dass die Angst vor der Niederlage größer ist als die Geilheit auf den Sieg“, sagt Jantz. Tom Lautenschläger traf nach einer kurz ausgespielten Ecke (73.), Oskar Prokopchuk mit starker Einzelleistung (80.) und Dario Tuttobene (83.) bestraften „gravierende Ballverluste“.

Roman Meyenburg (90.+4) verkürzte, danach setzte Elias Heine noch den zweiten Bodenheimer Lattentreffer. Chancen für einen Dreier gab es genug. „Das 1:1 lag gar nicht in der Luft“, hadert Jantz, „wenn du sechs Mal in Folge führst und nie gewinnst, ist das ein Muster, das wir unbedingt brechen müssen. Wir haben eine gute Energie, eine gute Stimmung.“ Doch jetzt zählen nur noch Siege.