VfB Bodenheim: Scheibenschießen ohne Sieger 3:3 beim Drittletzten SV Morlautern reicht nicht für die Rest-Hoffnung auf das Wunder Klassenerhalt von Torben Schröder · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Calvin Faßnacht stellte mal wieder seine Schusskraft unter Beweis. – Foto: Stefan Haas (Archiv)

Die Torflut im Verbandsliga-Keller hält an. Die sechs Treffer im Bodenheimer Kellerduell sind dabei noch eine magere Ausbeute, im Vergleich zur Zahl der Chancen. So schwinden die Hoffnungen des VfB weiter dahin.

„Es kann auch 7:7 ausgehen“, blickt Trainer Marco Streker auf ein gerechtes 3:3 (2:2) beim SV Morlautern in einem Spiel mit offenem Visier. Heute, 15:00 Uhr SV Morlautern Morlautern VfB Bodenheim Bodenheim 3 3 Abpfiff Gani Raifovskis 0:1 (10.) konterten Calvin Faßnacht (17.) und, abgefälscht, Aschref Ben Hazaz (40.) mit Fernschüssen. Aiman Abdelaali drückte Khaled Abou Dayas Querpass rein (60.), doch für die Pfälzer hielt Joshua Smith mit Kopfball (45.) und Fernschuss (76.) dagegen. Hinten raus traf Morlautern zwei Mal den Querbalken und die Guckenberg-Elf lief zweimal frei auf den Keeper zu.