VfB Bodenheim: Scheibenschießen ohne Sieger

Die Torflut im Verbandsliga-Keller hält an. Die sechs Treffer im Bodenheimer Kellerduell sind dabei noch eine magere Ausbeute, im Vergleich zur Zahl der Chancen. So schwinden die Hoffnungen des VfB weiter dahin.
„Es kann auch 7:7 ausgehen“, blickt Trainer Marco Streker auf ein gerechtes 3:3 (2:2) beim SV Morlautern in einem Spiel mit offenem Visier.
Gani Raifovskis 0:1 (10.) konterten Calvin Faßnacht (17.) und, abgefälscht, Aschref Ben Hazaz (40.) mit Fernschüssen. Aiman Abdelaali drückte Khaled Abou Dayas Querpass rein (60.), doch für die Pfälzer hielt Joshua Smith mit Kopfball (45.) und Fernschuss (76.) dagegen. Hinten raus traf Morlautern zwei Mal den Querbalken und die Guckenberg-Elf lief zweimal frei auf den Keeper zu.
„Beide wollten und brauchten den Sieg“, sagt Streker. So gerät für den VfB auch der drittletzte Platz außer Sicht. Zumindest die Rote Laterne würde der Trainer gern noch an die TuS Steinbach weiter reichen. Dies würde nur im äußerst unwahrscheinlichen Optimalfall, wenn im Oberliga-Keller und der Aufstiegsrunde alles ideal läuft, zum Ligaverbleib reichen. Das direkte Duell mit Steinbach am 17. Mai ist zugleich das letzte Heimspiel dieser Saison. Und aller Voraussicht nach, bis auf Weiteres, auch in der Verbandsliga.
VfB Bodenheim: Simon – Laghrini, Ziewers, Manz, Ben Hazaz (83. Adams) – Cande (76. Melcher), Schäfer – Abou Daya, Faßnacht, Abdelaali (70. Tokhi) – T. Meyenburg (46. Heine).