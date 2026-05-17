 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

VfB Bodenheim: Kantersieg zum Abschluss

Verbandsliga-Schlusslicht schießt sich gute Laune für das Abschieds-Grillfest herbei

von Torben Schröder · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Khaled Abou Daya verabschiedete sich mit einem Doppelpack vom Bodenheimer Publikum.
Khaled Abou Daya verabschiedete sich mit einem Doppelpack vom Bodenheimer Publikum. – Foto: Stefan Haas (Archiv)

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„Den Jungs und mir war wichtig, dass wir uns anständig aus der Liga verabschieden“, sagt Marco Streker, Trainer des VfB Bodenheim. Das vorerst letzte Verbandsliga-Heimspiel gewann das Schlusslicht gegen Tabellennachbar TuS Steinbach 5:1 (2:0).

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Nach ausgeglichener Anfangsphase „war es 80 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor“, berichtet Streker. Soufian Lagrinis Sololauf (29.) und Aschref Ben Hazaz' Distanzschuss (32.) brachten die Pausenführung. Eine Prise Lethargie nach dem Seitenwechsel führte zum 1:2 (52./Felix Metzinger), auf das Khaled Abou Daya (53., 82.) und Aiman Abdelaali (80.) antworteten. „Ein guter Auftritt von uns“, resümiert Streker beim geselligen Grillfest zum Heim-Ausklang.

Am letzten Spieltag geht es zu Meister TuS Mechtersheim. Seine Punkte fünf bis sieben als VfB-Trainer waren Streker, seit Jahreswechsel im Amt, wichtig. Eine Ente war übrigens der zwischenzeitlich gemeldete Wechsel von Kenzo Kramer zum SV Wiesbaden. Der Mittelfeldspieler bleibe definitiv am Guckenberg, versichert Streker.

VfB Bodenheim: Günther – Schäfer, Ziewers, R. Meyenburg (57. Manz), Lagrini – Kammerer (80. Melcher) – Kramer, Faßnacht – Ben Hazaz (71. Abdelaali), T. Meyenburg (61. Röth), Abou Daya.