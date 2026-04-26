VfB Bodenheim holt vier Neue und bindet Abwehr-Ass

Felix Kammerer bleibt dem VfB erhalten. – Foto: Stefan Haas

Der Abstieg in die Landesliga wird kaum noch zu vermeiden sein. Der VfB Bodenheim arbeitet dennoch an einer hoffnungsvollen Zukunft. Fünf Neuzugänge wurden eingetütet. Hinzu kommt eine weitere, wichtige Vertragsverlängerung.

Der umworbene Innenverteidiger Felix Kammerer (22) hat seinen Verbleib zugesagt, wie Trainer Marco Streker freudig berichtet. Neue Nebenmänner könnten Alae Laissar (19), der in 27 Verbandsligaspielen bei der TuS Marienborn schon sein Potenzial nachgewiesen hat, sowie Linksfuß Taha Özgen (18) aus der U19 von Wormatia Worms sein. „Ein Top-Talent, groß und fußballerisch stark“, sagt Streker.

Ebenfalls aus Marienborn kommt für den offensiven Flügel Issa Beydoun (20), ein schneller Eins-gegen-Eins-Spieler. Für das Mittelfeldzentrum wurde Ricardo Parlov (20) geholt. „Ein feiner Schnicker in engen Räumen“, sagt Streker über den Neuzugang von Fortuna Mombach.