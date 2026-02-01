VfB Bodenheim: Fünf Neuzugänge für den Klassenerhalt Was Trainer Marco Streker von den Winter-Verpflichtungen erwartet von Torben Schröder · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser

Naqib Tokhi, Soufian Lagrini, Amin Ahmed, Valentin van der Velden und Abdul Adams (v.l.) sollen den Bodenheimern beim Projekt Klassenerhalt helfen. – Foto: Sascha Köppen

Mit fünf Neuzugängen will der VfB Bodenheim den Kampf um den Verbandsliga-Klassenerhalt annehmen. Ein Routinier wird zum Bedauern von Cheftrainer Marco Streker wohl nicht mehr dabei sein.

Mit Liga- und Nichtabstiegs-Konkurrent TSG Bretzenheim wurde Einigung über den Wechsel von Valentin van der Velden erzielt. Der Keeper kam selbst auf den VfB zu und soll den Kaderplatz von Fabian Niemann einnehmen, dessen Rückkehr nach einem Kreuzbandriss in den Sternen steht. Als Schienenspieler ist Soufian Lagrini eingeplant. Der 29-Jährige kommt von Aksu Diyar Mainz und will nach vielen Jahren in Landes- und Bezirksliga – darunter 2022/23 auch schon beim VfB – den Sprung nach oben schaffen. Nach den Abgängen von Maik Geuder (SVW Mainz) und Pedro Agrela (UDP Mainz) war Bedarf auf dieser Position.

Reichlich Erfahrung bringt auch Amin Ahmed mit. Der 33-Jährige war bis Mitte 20 durchweg in der Ober- und Regionalliga aktiv, ehe es in der Wiesbadener Heimat ein paar Klassen tiefer weiter ging, zuletzt als Spielertrainer bei Gruppenligist SKG Wiesbaden. „Was er macht, hat Hand und Fuß“, sagt Streker über den Defensivspezialisten. Zudem sorgen zwei Offensiv-Talente für Breite im Kader. Abdul Adams (21), zuletzt bei Gruppenligist Erbenheim aktiv, bewährte sich im Probetraining, und auch in Naqib Tokhi (20) von Verbandsligist SV Wiesbaden sieht Streker viel Potenzial.