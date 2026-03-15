VfB Bodenheim: Erster Sieg seit August

Kenzo Kramers 1:0 leitete den Bodenheimer Sieg ein. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Riesige Erleichterung beim VfB Bodenheim. Seit August wartete das Team vom Guckenberg auf einen Verbandsliga-Dreier. Ausgerechnet bei Aufstiegskandidat FC Bienwald Kandel wurde der Bann gebrochen. Und das 3:2 (2:0) war nur ganz am Ende noch mal eng.

Kenzo Kramer (36.) und Calvin Faßnacht (45.+2) tankten sich in Umschaltsituationen zur Pausenführung durch. Dann wurde es hitzig, mit Zeitstrafe (58./Pascal Thiede) und Ampelkarte (64./River Ries) für die Platzherren. Und dem 3:0 durch Roman Meyenburg nach dem anschließenden Freistoß (65.). Aiman Abdelaali legte einen Alutreffer nach.

„Hoch verdient“ fand VfB-Trainer Marco Streker den lang ersehnten Dreier. Die Hoffnung, dass Kandel seine Elf vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch gegen Pirmasens auf die leichte Schulter nehmen würde, schien sich zu bewahrheiten. Gut sortiert im Defensiv-Block, ließen die Bodenheimer lange nichts Zwingendes zu und setzten selbst immer wieder Nadelstiche.

Dann sah Khaled Abou Daya wegen eines Verbalvergehens Rot (82.). Dabei habe der spielende Cotrainer laut Streker mit der eigenen Bank gesprochen. In der XXL-Nachspielzeit verkürzten Yasin Özcelik (90.+9) per Elfmeter und Christopher Koch (90.+11) aus dem Gewühl. Erst acht, dann nochmal zwei, dann nochmal eine Minute – seine Meinungsbekundung zur Dreifach-Zugabe durch den Unparteiischen brachte auch dem Sportlichen Leiter Günter Loos noch eine Rote Karte ein.

Dann war, ohne dass es noch mal brenzlig wurde, Schluss. „Die Mannschaft lebt, die Mannschaft ist gut“, strahlt Streker, „wir müssen nur beisammen bleiben.“

VfB Bodenheim: Van der Velden – Ziewers, Ahmed (90.+7 Tokhi), Meyenburg (79. Manz) – Ben Hazaz (86. Lagrini), Kramer, Heine – Schäfer, Faßnacht – Abdelaali (75. Cande), Abou Daya.