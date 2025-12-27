VfB Bodenheim: Drei Mann gehen von Bord

Der akut abstiegsgefährdete Verbandsligist VfB Bodenheim melden drei Winter-Abgänge. Und feilt, wie der neue Trainer Marco Streker sagt, noch an Zugängen für die Breite des Kaders. Hoffnung auf den Aufschwung gibt die Rückkehr einer ganzen Reihe Verletzter.

Nach einem halben Jahr am Guckenberg zieht es Pedro Agrela weiter. Der Flügelspieler wird künftig in spielender Trainerrolle in der B-Klasse bei UDP Mainz agieren. Mit stark eingeschränkter Trainingsbeteiligung "hätte es bei mir ohnehin keinen Sinn gemacht", sagt Streker.

Zum Bezirksliga-Zweiten TuS Marienborn II zieht es Spielmacher-Talent Paul Kammerer. Und Außenverteidiger Maik Geuder bekam die Freigabe für Landesligist SVW Mainz. Beide Spieler zieht es, wie zu hören ist, zu Freunden in ihren neuen Vereinen. "Mehr Abgänge gibt es nicht", betont Streker.