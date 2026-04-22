VfB Bodenheim dominiert AH-Pokal Dem VfB Bodenheim kann in dieser Saison Einmaliges gelingen: Der Sieg in allen Alte-Herren-Pokalwettbewerben von Michael Heinze · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Ü32 des VfB Bodenheim feiert den Sieg im Fußball-Kreispokal 2026. Foto: VfB Bodenheim

Mainz-Bingen. Tüchtig abgesahnt haben die Altherren-Kicker des VfB Bodenheim bei den Endspielen im Kreispokal. Dreimal standen die Teams vom Guckenberg im Endspiel – zweimal krallten sie sich den Pokal und einmal gewannen sie das Hinspiel deutlich.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Bei der Ü32 hielten die Bodenheimer den FC Inter Mainz in Bretzenheim 4:2 (3:1) nieder. Zwar ging Inter durch Luis Gauzin Huerta in Führung (9.), doch der Ex-Heidesheimer Marc Windecker (9., 15.) und Steven Nollau (27.) drehten das Ding. Nach dem 2:3 des Außenseiters durch Felipe Zuniga Larrondo (50.) machte Maximilian Schneider alles klar für den VfB (53.). Die Partie ging über 2x35 Minuten – wie bei den C-Junioren.

Bei der Ü40 (ebenfalls 2x35 Minuten) hielten die Bodenheimer im Großfeld-Finale Nachbar FSV Alemannia Laubenheim 3:2 (2:1) vor 200 Fans im AH-Mekka Laubenheim nieder. Torschützen für den VfB waren auch hier Maximilian Schneider (3., 29.) und Steven Nollau (47.), für die Alemannen um Kapitän Manuel Wiesener war Volkan Zer jeweils per Foulelfmeter erfolgreich (34., 64.). Bei den Bodenheimern spielten bekannte Namen wie Michael Schwitalla, Jens Eberhardt, Uwe Diether, Dirk Blaum oder Libor Lapka mit. „Wir waren hier nicht besser, weil wir uns zu viele kleine Fehler im Aufbau geleistet haben“, merkte VfB-Trainer Roberto Todaro an. Bodenheimer Altherren könnten vier Wettebewerbe gewinnen Einen Kantersieg feierten die Bodenheimer mit Coach Günter Loos im Hinspiel des Ü50-Finales vor heimischer Kulisse gegen den MTV 1817. Gespielt wurde 2x30 Minuten auf Kleinfeld. Beim 7:2 (3:1) trafen Dirk Blaum (7.), Daniel Kirch (24./Foulelfmeter, 59.), Michael Schwitalla (28.) sowie der inzwischen 58 Jahre alte Ex-Nullfünfer Uwe Diether mit einem lupenreinen Hattrick (53., 56., 60.) für den VfB. Der MTV traf durch Patrick Lelaona (25.) und Richard Amoako (34.) zum 2:1 und 3:2. „Wenn das Spiel 12:0 ausgeht, sagt auch keiner was“, urteilte Todaro.