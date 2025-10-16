VfB Bodenheim: Der Umschwung soll her

Bodenheim. Elf Spiele, zwei Siege, Abstiegszone. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg soll das schwerste sein. Aber so schwer? Das hätten sich die Verbandsliga-Fußballer des VfB Bodenheim nicht träumen lassen, nach Vorjahres-Rang sechs.

„Es gibt viele Gründe“, sagt der Sportliche Leiter Günter Loos. Da wäre der immense Umbruch. „Zehn Leute sind gegangen, und da waren richtig gute Kicker dabei. Zehn Neue wurden geholt, die auch gut sind, aber die Rädchen greifen noch nicht so ineinander wie über Jahre.“

Hinzu kommt ein immenses Verletzungspech. Der Torwart mit den meisten Einsätzen ist die eigentliche Nummer vier, Jonah Simon. Und hätte der Neuzugang von Rheinlandligist TuS Schweich nicht seinen Urlaub verschoben, in Marienborn (1:1) wäre niemand mehr da gewesen. „Da sieht man seinen Charakter“, schwärmt Loos. Und doch sind die vielen Urlauber in Summe ein Problem, und erst recht die Kranken und Verletzten.

Im Zentrum bündelt es sich, wo in Nils Schäfer, Marco Bergmann und Damir Bektasevic designierte Eckpfeiler über Wochen fehlen. Beim 1:3 in Bad Kreuznach gingen Aschref Ben Hazaz, Roman Meyenburg und Khaled Abou Daya verletzt vom Feld. „Das reißt gar nicht mehr ab“, schlägt Loos die Hände über dem Kopf zusammen. Aliu Cande, monatelang Trainingsgast, wurde nachverpflichtet. „Wir könnten noch den ein oder anderen holen – mit einem Amateurvertrag, aber das macht der VfB Bodenheim nicht“, sagt Loos, „so müssen wir gucken, welche Möglichkeiten im Winter bestehen.“

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr VfB Bodenheim Bodenheim SV Morlautern Morlautern 15:00 PUSH

Drei Teams rangieren in der Tabelle hinter dem VfB – und sind zugleich die nächsten Gegner, beginnend daheim gegen den SV Morlautern (Sonntag, 15 Uhr) und genau sieben Tage später gegen den FK Pirmasens II. Am vorigen Freitag ging die Mannschaft Bowlen. „Und alle haben sich auch mal ausgekotzt“, erzählt Loos. „Das Schlagwort lautet gemeinsam“, sagt Damir Bektasevic, der eigentlich spielende Cotrainer, der diese Woche, in Abwesenheit von Chefcoach Marco Jantz, das Kommando führt. „Gerade in solchen Zeiten gilt es, näher zusammenzurücken.“

Die aktuelle Personalmisere eröffnet Chancen. „Da können einige über sich hinauswachsen und neue Rollen finden“, sagt Bektasevic. Und beteuert: „Wir haben kein Qualitätsproblem. Wir müssen an Stellschrauben drehen, einen gemeinsamen Weg und einen gemeinsamen Fokus finden.“ Es ist, sagt Loos, immer noch eine schlagkräftige Truppe vorhanden. „Und wir können immer mithalten. Voriges Jahr, wenn du vorne stehst, war auch das nötige Glück dabei, das jetzt fehlt.“

Bektasevic: „Ein Mentalitätsproblem haben wir nicht“

In den letzten vier Spielen ging der VfB in Führung, heraussprang ein Punkt. Mithalten, ja, vorlegen auch, aber die Konsequenz aus viel Abwesenheit und kleinen Trainingsgruppen ist auch, dass deutlich vor dem Schlusspfiff der Tank leer ist. „Ein Mentalitätsproblem haben wir nicht“, sagt Bektasevic, „das Fitnessproblem ist nicht von der Hand zu weisen, aber man kann die Spielweise anpassen.“ Auch wenn keine Rückkehrer in Sicht seien: „Wir werden gegen Morlautern eine Mannschaft auf dem Platz haben, die gewinnen kann.“

Wahre Lobeshymnen singt Loos auf Jantz: „Er ist fachlich im Kreis mit der beste Trainer, engagiert sich. Das Trainerteam sitzt fest im Sattel, Hitzfeld oder Klopp könnten mit dem Kader aktuell auch nicht mehr machen. Wir wechseln ja fast nur noch, weil wir müssen. Die nächsten drei Spiele sind so wichtig wie noch nie. Wir müssen jetzt den Kopf hochnehmen, die Ärmel hochkrempeln.“