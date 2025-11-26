VfB Bodenheim: Der neue Trainer steht fest

Der VfB Bodenheim hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Marco Streker soll den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga sichern und, so oder so, den Neuaufbau bewerkstelligen. Das Heimspiel gegen die TuS Hohenecken (Sonntag, 15 Uhr) wird noch Interimstrainer Damir Bektasevic leiten, im neuen Jahr übernimmt dann Streker.

„Er passt vom Profil her zu uns“, sagt der Sportliche Leiter Günter Loos. „Er ist selbst ein guter Kicker gewesen und kann den Jungs ein bisschen was vormachen.“ Zudem passe der Oppenheimer von der ländlich-rheinhessischen Mentalität her zum Guckenberg-Club. „Ein bodenständiger, junger Trainer, und wir wollten wieder einen jungen Trainer“, sagt der Vorsitzende Ingo Riebel und schmunzelt: „Außerdem müssen wir uns beim Vornamen nicht umgewöhnen.“

