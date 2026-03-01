VfB Bodenheim: Beste Chancen nicht genutzt

Die Hüffelsheimer Führung: Simon Scherer trifft per Kopf zum 1:0. – Foto: Jochen Werner

Der Vorletzte gab ein starkes Bild ab, hatte viel Spielkontrolle und zündete immer wieder nach vorn. Die Komplimente von Trainer-Kollege André Weingärtner nahm Streker gern an. Verwandelte Hundertprozentige durch Naqib Tokhi, Khaled Abou Daya oder Calvin Faßnacht wären ihm lieber gewesen. Zweimal parierte Mark Becker stark, und als Abou Daya den Keeper schon umkurvt hatte, wurde sein Schuss noch von der Linie gekratzt.

Trotz von Valentin Van der Velden gehaltenem Elfer ging es nach einem Ballverlust in der eigenen Abwehr, Ecke und Kopfball (Simon Scherer/45.) mit Rückstand in die Kabine. Abou Daya glich mit einer Einzelaktion mit Dribbling und Treffer ins lange Eck prompt aus (48.), ehe ein langer Ball und ein Halbfeld-Freistoß die VfB-Deckung übertölpelten (Scherer/53., Tim Krafft/79.). „Solche individuellen Fehler werden auf dem Niveau bestraft“, sagt Streker. Mit dem 1:2 war das Momentum wieder weg, dann ging beim Kellerkind mehr und mehr die Struktur verloren.