Nils Schäfer gelang lediglich der Ehrentreffer. – Foto: Stefan Haas

VfB Bodenheim am Tiefpunkt 1:3-Niederlage bei Schlusslicht Steinbach +++ "Fallen wir ein Kartenhaus zusammen" +++ Jantz stellt die Grundsatz-Frage

Die Talfahrt des VfB Bodenheim gewinnt immer mehr an Fahrt. Im „Wenn nicht jetzt, wann dann“-Duell beim bislang sieglosen Verbandsliga-Schlusslicht TuS Steinbach setzte es eine 1:3 (0:3)-Niederlage. Und die war absolut verdient, wie VfB-Trainer Marco Jantz betont.

„Eine Mannschaft hat alles gegeben, mit überragender Sprintbereitschaft, hatte brutal Bock, dieses Spiel zu ziehen, und ist als Mannschaft richtig gut aufgetreten ist – das Problem: Es war nicht der VfB Bodenheim", resümiert Jantz, „dieses Spiel war zur Halbzeit schon verloren."

Es war, räumt der Trainer ein, schwierig, auf dem kleinen, sehr schwierig zu bespielenden Platz zu glänzen. Dann kommt es auf andere Tugenden an. „Ich erwarte einfach, dass ich alles rein werfe, was ich habe“, sagt Jantz, „viel zu wenige Spieler haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.“ Die Folge: Lorenzo Hernandez' Schuss flog abgefälscht rein (31.), Ricki Schander verwertete technisch kunstvoll eine Flanke (39.), Daniel Ghoul versenkte einen Handelfmeter (45.). Nils Schäfers Anschlusstor (71.) blieb Kosmetik, zumal die Platzherren gegen, immerhin, verbesserte Bodenheimer dem vierten Tor eigentlich näher waren.