VfB Bodenheim am Tiefpunkt

Die Talfahrt des VfB Bodenheim gewinnt immer mehr an Fahrt. Im „Wenn nicht jetzt, wann dann“-Duell beim bislang sieglosen Verbandsliga-Schlusslicht TuS Steinbach setzte es eine 1:3 (0:3)-Niederlage. Und die war absolut verdient, wie VfB-Trainer Marco Jantz betont.
„Eine Mannschaft hat alles gegeben, mit überragender Sprintbereitschaft, hatte brutal Bock, dieses Spiel zu ziehen, und ist als Mannschaft richtig gut aufgetreten ist – das Problem: Es war nicht der VfB Bodenheim“, resümiert Jantz, „dieses Spiel war zur Halbzeit schon verloren.“
Es war, räumt der Trainer ein, schwierig, auf dem kleinen, sehr schwierig zu bespielenden Platz zu glänzen. Dann kommt es auf andere Tugenden an. „Ich erwarte einfach, dass ich alles rein werfe, was ich habe“, sagt Jantz, „viel zu wenige Spieler haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.“
Die Folge: Lorenzo Hernandez' Schuss flog abgefälscht rein (31.), Ricki Schander verwertete technisch kunstvoll eine Flanke (39.), Daniel Ghoul versenkte einen Handelfmeter (45.). Nils Schäfers Anschlusstor (71.) blieb Kosmetik, zumal die Platzherren gegen, immerhin, verbesserte Bodenheimer dem vierten Tor eigentlich näher waren.
Sechs-Punkte-Spiele allesamt sieglos
Damit enden die vorab ausgerufenen Sechs-Punkte-Wochen sieglos, mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen gegen Teams auf vermeintlicher Augenhöhe. „Jetzt müssen der Verein, die Spieler und ich als Trainer überlegen, was wir ändern können“, geht Jantz ins Grundlegende, „das Problem ist: In der Situation waren wir vor drei, vier Wochen schon einmal.“
Der Rumpf-Kader ist ein Grund, der immense Aderlass an verlorenen, verletzten oder verhinderten Führungsspielern. „Wir fallen aktuell wie ein Kartenhaus zusammen“, sagt Jantz, „so blutleer in so einem Spiel zu sein – gegen wen willst du noch Punkte holen?“ Freitagabend kommt Spitzenreiter Mechtersheim.
VfB Bodenheim: Günther – Meyenburg (76. Bektasevic), Ziewers, Manz – Geuder, Heine (46. Dorn), Schäfer, Kramer (46. Cande), Ben Hazaz – Bott (46. Abdelaali), Faßnacht.