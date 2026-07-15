VfB bleibt ungeschlagen: Demaj-Brüder leiten Testspielsieg ein

Der VfB Oldenburg setzt seine erfolgreiche Sommervorbereitung fort. Im dritten Testspiel feierten die Blauen beim Oberligisten Heeslinger SC einen verdienten 3:1-Erfolg. Nach einem frühen Rückstand sorgten Leon Demaj, Abdul-Hussein Trad und Nick Otto bereits vor der Pause für die Wende.
Cheftrainer Dario Fossi nutzte die Partie erneut, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Erstmals stand der lange verletzte Nick Otto wieder in der Startelf. Im zweiten Durchgang sammelten zudem Nico Knystock und Rückkehrer Kai Pröger ihre ersten Einsatzminuten in der laufenden Vorbereitung.
Den besseren Beginn erwischten allerdings die Gastgeber. Nach zehn Minuten brachte Ex-VfB-Spieler Abdullahi Barrie den Heeslinger SC in Führung. Die Antwort der Oldenburger ließ jedoch nicht lange auf sich warten.
Nur vier Minuten später zeigten die Demaj-Brüder ihre Qualitäten. Drilon Demaj setzte seinen Bruder Leon in Szene, der zum schnellen Ausgleich einschob.
Mit dem 1:1 gewann der Regionalligist zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Nach einer Flanke von Anouar Adam traf Abdul-Hussein Trad zur verdienten Führung, ehe Nick Otto kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einer Ecke den 3:1-Endstand herstellte.
Fossi zeigte sich insbesondere mit der Entwicklung seiner Mannschaft während der ersten Hälfte zufrieden. Nach einem zunächst etwas ungeduldigen Spielaufbau habe sein Team zunehmend Ruhe gefunden, Räume besser genutzt und die Begegnung kontrolliert.
Im zweiten Durchgang wechselten beide Trainer kräftig durch. Heeslingen zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und konzentrierte sich darauf, weitere Gegentreffer zu verhindern. Der VfB dominierte dagegen mit langen Ballbesitzphasen und ließ den Oberligisten kaum noch zu gefährlichen Kontern kommen.
Zwar gelang den Oldenburgern kein weiterer Treffer, dennoch war Fossi mit der Spielkontrolle seiner Mannschaft zufrieden. Die zahlreichen Ballbesitzphasen hätten Sicherheit vermittelt und gezeigt, dass die Mannschaft ihre Abläufe zunehmend verinnerliche.
Nach drei Siegen aus drei Testspielen wartet nun der bislang wohl anspruchsvollste Gegner der Vorbereitung. Am Samstag gastiert der VfB Oldenburg beim West-Regionalligisten FC Gütersloh. Dort wollen die Blauen ihre positive Entwicklung weiter bestätigen.