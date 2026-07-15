VfB bleibt ungeschlagen: Demaj-Brüder leiten Testspielsieg ein Oldenburg dreht Rückstand in Heeslingen und überzeugt mit kontrolliertem Auftritt von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein: VfB Oldenburg

Der VfB Oldenburg setzt seine erfolgreiche Sommervorbereitung fort. Im dritten Testspiel feierten die Blauen beim Oberligisten Heeslinger SC einen verdienten 3:1-Erfolg. Nach einem frühen Rückstand sorgten Leon Demaj, Abdul-Hussein Trad und Nick Otto bereits vor der Pause für die Wende.

Cheftrainer Dario Fossi nutzte die Partie erneut, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Erstmals stand der lange verletzte Nick Otto wieder in der Startelf. Im zweiten Durchgang sammelten zudem Nico Knystock und Rückkehrer Kai Pröger ihre ersten Einsatzminuten in der laufenden Vorbereitung. Den besseren Beginn erwischten allerdings die Gastgeber. Nach zehn Minuten brachte Ex-VfB-Spieler Abdullahi Barrie den Heeslinger SC in Führung. Die Antwort der Oldenburger ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Nur vier Minuten später zeigten die Demaj-Brüder ihre Qualitäten. Drilon Demaj setzte seinen Bruder Leon in Szene, der zum schnellen Ausgleich einschob. VfB übernimmt die Kontrolle Mit dem 1:1 gewann der Regionalligist zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Nach einer Flanke von Anouar Adam traf Abdul-Hussein Trad zur verdienten Führung, ehe Nick Otto kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einer Ecke den 3:1-Endstand herstellte.