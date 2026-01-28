VfB bindet Eigengewächs an den Regionalligakader Mittelfeldtalent Nelio Hemberger rückt im Sommer aus dem Nachwuchs auf von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfB Oldenburg setzt weiter auf die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs- und Herrenbereich. Nelio Hemberger, derzeit Leistungsträger der U19 im Öffentlichen Jugendleistungszentrum, wird ab dem 1. Juli fester Bestandteil des Regionalligakaders. Der Mittelfeldspieler sammelte bereits in der laufenden Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich und kam in fünf Pflichtspielen zu Kurzeinsätzen.

Frühe Einbindung in den Herrenbereich Dass der nächste Schritt folgt, kommt für die Verantwortlichen nicht überraschend. Hemberger trainiert seit geraumer Zeit regelmäßig mit der ersten Mannschaft und hinterließ dabei einen positiven Eindruck. „Wir kennen Nelio sehr gut. Er hat sein Talent im Training gezeigt, war mehrfach im Kader und hat bereits erste Einsätze absolviert“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Schachten. Vor diesem Hintergrund sei man überzeugt, dass der 18-Jährige seine Entwicklung beim VfB konsequent fortsetzen werde. Der junge Mittelfeldspieler gehört seit zwei Jahren dem Nachwuchs der Oldenburger an und hat sich dort kontinuierlich nach oben gearbeitet.

Zwischen Abitur und Regionalliga Der Fokus liegt für Hemberger derzeit nicht ausschließlich auf dem Fußball. Als Gymnasiast steht in diesem Jahr das Abitur an, das für ihn einen ebenso hohen Stellenwert besitzt wie der sportliche Fortschritt. Parallel dazu zählt er in der U19 des VfB zu den zentralen Figuren. Seine bevorzugte Position sieht der technisch versierte Spieler im Mittelfeld. Dort könne er das Spiel lenken und aktiv Einfluss nehmen, betont Hemberger, der die Herausforderung Regionalliga mit Vorfreude angeht.