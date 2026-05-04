VfB bezwingt den „Eintracht-Hexer" erst im Elfmeterschießen VfB Forstinning siegt von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der Kreispokalsieger München 2026 feiert im Konfettiregen: Der VfB Forstinning mit (stehend, v.li.) Dimitar Kirchev, ein Vertreter des Bayerischen Toto- und Lottoblocks, Matija Milic, Omer Berbic, Trainer Gery Lösch, Emirhan Keklikci, Nico Weismor, Noah Klemt, Emir Yildirim, Victor Bezerra do Nascimento, Leon Dimitric, Hauke Knobloch, Anes Sefidanoski, Michael Heidfeld, Dzemo Sefidanoski, Endri Kola, Thomas Herndl (Abteilungsleiter), Ismail Sahmurat (Co-Trainer), Felix Füchsl, Thomas Schwarz (2. Abteilungsleiter), Ralf Arndt (Betreuer) sowie (kniend, v.li.) Daniele Ciarlesi, Leo Gabelunke, Enzo Giannelli (Betreuer), Ante Basic und Sohn, Michael Walther (Betreuer), Mike Opara und Ajlan Arifovic. – Foto: ARL

Der VfB Forstinning gewinnt den Toto-Pokal gegen den FC Eintracht München. Torwart Nehring hielt seinen Gegner lange in Schach.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga am Wohnzimmertisch am Donnerstag folgte für den VfB Forstinning am 1. Mai gleich der nächste Höhepunkt. Mit einem 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen über den FC Eintracht München sicherte sich der VfB im Finale den Toto-Pokal im Kreis München und qualifizierte sich damit für die im August terminierte erste BFV-Hauptrunde. Dort warten dann unter anderem die bayerischen Vertreter der dritten Liga im Lostopf für die insgesamt 22 Kreissieger im Freistaat. Die Feierlichkeiten für den VfB setzten sich dann nach dem „Aufwärmen“ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach dem gewonnenen Finale am Freitagabend nahtlos im Forstinninger Sportheim fort. Als Doublesieger durften die Spieler sowie das Trainer- und Betreuerteam die erreichten Erfolge begießen. „Wir sind nicht Meister geworden, weil Aschheim verloren hat. Wir sind Meister geworden wegen uns.“ Mit dieser Aussage unterstrich der Forstinninger Mittelfeldakteur Ante Basic auch die Leistung über das gesamte Spieljahr ohne jede Niederlage im Punktspielbetrieb.