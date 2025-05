VFB Berlin fordert Brandenburg 03 - Krimi in Spandau

Im Duell des Tabellensechsten gegen den Zweiten steht für beide viel auf dem Spiel. Der VfB Berlin 1911, zuletzt mit einem überzeugenden 3:1 gegen Aufstiegskandidat Weißensee, ist unter Trainer Axel Klaucke weiter in starker Form. Die Mannschaft, gespickt mit gefährlichen Offensivspielern wie Gino Gillmeister und Maximilian Walter (je 7 Tore), will im Heimspiel ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

FC Brandenburg 03 hingegen verlor am vergangenen Spieltag überraschend mit 1:2 gegen Anadoluspor und musste Tabellenplatz eins an SF Charlottenburg-Wilmersdorf abgeben. Trainer Volkan Güney wird sein Team nach der Niederlage besonders gefordert sehen – zumal die Hinrundenpartie beim 3:3 ebenfalls schon ein Nervenspiel war. Cenk Atabas (23 Tore) bleibt der wichtigste Mann im Titelrennen. Ein Ausrutscher könnte im engen Aufstiegsrennen das Aus bedeuten.