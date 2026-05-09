VfB belohnt sich mit verdientem Punkt

Beim Duell zwischen dem VfB Oldenburg und RW Sande trennten sich beide Teams am Ende mit einem leistungsgerechten 0:0. Trotz des torlosen Ergebnisses sahen die Zuschauer eine intensive und umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Sowohl der VfB als auch Sande kamen immer wieder vors Tor, doch im letzten Abschluss fehlte häufig die nötige Konsequenz. Besonders kämpferisch überzeugten beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit.

Der VfB startete motiviert in die Begegnung und zeigte von Beginn an, dass die Mannschaft die drei Punkte zuhause behalten wollte. Doch auch RW Sande setzte immer wieder offensive Akzente und brachte gefährliche Bälle in die Spitze. Beide Teams standen defensiv kompakt, wodurch viele Angriffe früh gestoppt wurden.

Nach dem Spiel erklärte Sonja S.: „Wir haben heute mehr als alles gegeben und hatten teilweise einfach Pech. Die Mannschaft hat versucht, alles rauszuholen. Den Punkt haben wir uns verdient und wir sind zufrieden damit.“

Auch Sophie sprach die Chancenverwertung an: „Uns fehlt aktuell noch der letzte Abschluss vor dem Tor. Daran arbeiten wir weiter.“

Zum Matchplan erklärte Sophie: „Wir wollten offensiv Akzente setzen und defensiv stabil stehen. Unser Ziel war es, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und wenig zuzulassen. Das hat über weite Strecken gut funktioniert.“

Trotz des torlosen Unentschiedens blickt die Mannschaft positiv nach vorne. Kapitänin Sonja S. machte ihrer Mannschaft Mut und betonte den starken Zusammenhalt innerhalb des Teams: „Wir sind eine geile Mannschaft, die richtig Bock hat und füreinander kämpft. Genau daran wollen wir anknüpfen und uns in den nächsten Spielen endlich belohnen.“

Am Ende steht ein torloses Unentschieden, mit dem beide Teams aufgrund des Spielverlaufs zufrieden sein können.

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