🗣: VfB begeistert – Murnau zu stark für SVD – Karlsfeld schöpft Mut

Murnau schlägt personell gebeutelte Dornen. Zwei Spieler stechen heraus. Karlsfeld gelingt ein Befreiungsschlag, während der VfB Hallbergmoos immer besser in die Spur findet. 1860 Rosenheim vergibt Chancen auf die Entscheidung, muss am Ende aber mit einem Remis leben. Die ersten Stimmen zum 15. Spieltag der Landesliga Südost.
Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Erst mal Kompliment und Gratulation an Murnau. Die Jungs sind über 90 Minuten ein sehr hohes Tempo gegangen und haben uns wenig Zeit zum Atmen gelassen.
Wir haben seit Donnerstag wieder etwas Pech gehabt. Gerne wären wir mit voller Kapelle angereist, aber krankheitsbedingt fielen vier, fünf aus. Deshalb mussten wir wieder viel durchmischen und Spieler in die Startelf werfen, für die es eigentlich noch zu früh war. Aber: Überhaupt kein Vorwurf an meine Jungs, wir haben heute im Zuge unserer Möglichkeiten alles gegeben, müssen aber anerkennen, dass es für Murnau heute nicht gereicht hat.
Mit dem 1:0 sind wir auch sehr gut bedient heute, daher nochmal Glückwunsch an die Jungs aus Murnau!«
Martin Wagner, Trainer des Murnau: »Der Sieg geht insgesamt in Ordnung, weil wir als Team richtig gut verteidigt haben. Der Gegner hatte über die gesamte Spielzeit eigentlich keine nennenswerte Torchance. Trotzdem können wir, vor allem mit unserer zweiten Halbzeit, nicht zufrieden sein. Aktuell gelingt es uns nicht, solche Spiele früher zu entscheiden. Bezeichnenderweise musste eine Standardsituation herhalten – die Ecke, die Schatto zum Tor des Tages verwandelte.
In den kommenden Wochen müssen wir daran arbeiten, im letzten Drittel wieder klarer und entschlossener zu agieren. Andernfalls brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das irgendwann einmal nach hinten losgeht. Heute haben vor allem Jannis Braun und Samuel Spieß herausgeragt. Ein großes Dankeschön an die zahlreiche Zuschauer für euren Support!«
Florian Beutlhauser, Trainer des TSV Eintracht Karlsfeld: »Wir haben unseren Aufwärtstrend der letzten Wochen heute fortgesetzt und endlich mal wieder gewonnen. Ausschlaggebend war eine gute defensive Leistung und dass wir die Fehler der Gegner ausnutzen konnten.
Nachdem 1:0 hatte wir eine Phase in der Garmisch sehr gedrückt hat, wir haben das aber gut wegverteidigt. Das 3:0 kurz nach der Halbzeit war dann der endgültige Knackpunkt. Wichtiger Sieg für uns an dem wir uns hochziehen wollen und hoffentlich in den nächsten Wochen bestätigen können!«
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Ich denke, das war heute für alle Zuschauer ein mitreißendes Spiel mit sehr hohem Tempo und zwei richtig starken Mannschaften. Wir waren sehr gut auf Aubing vorbereitet – ein großes Kompliment an mein Trainerteam dafür. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, geprägt von vielen direkten Duellen über das gesamte Feld. Trotzdem: Wenn man Aubing Platz lässt, wird es sofort gefährlich – sie sind kein gewöhnlicher Aufsteiger, spielen sehr variabel und haben technisch starke Akteure in ihren Reihen. Umso höher ist es meiner Mannschaft anzurechnen, wie aggressiv und konsequent sie gegen den Ball gearbeitet hat.
Das 0:1 fiel nach einem schönen Steckpass fast aus dem Nichts, aber genau das zeichnet unser Team aus: Wir nehmen Rückschläge an, wir kommen zurück und schlagen zurück. Durch zwei starke Tiefenläufe und kluge Zuspiele von Mo (Moritz) Sassmann und David Küttner konnten wir das Spiel noch vor der Pause drehen. Nach dem 2:2-Ausgleich haben wir wieder eine Antwort gefunden – das 3:2 durch ein Kopfballtor von Joni (Jonas) Mayr nach einer Standardsituation. Auch nach dem zwischenzeitlichen 3:3 per Elfmeter sind wir nicht eingebrochen. Im Gegenteil: Die Einwechselspieler haben das Spiel entschieden – allen voran Tobi (Tobias) Krause, der mit zwei Treffern von der Bank kam und den Unterschied gemacht hat.
Dass unsere Joker Woche für Woche so viel Wucht bringen, ist sinnbildlich für diesen Kader. Die Mannschaft ist als Einheit zusammengewachsen, jeder kämpft für den anderen. Deshalb freuen wir uns über drei enorm wichtige Punkte – und über einen weiteren wunderbaren Freitagabend unter Flutlicht in Hallbergmoos.«
Wolfang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Insgesamt war es kein gutes Spiel, was aber zumindest teilweise den sehr tiefen und unebenen Platzbedingungen geschuldet war. Wir hatten meiner Meinung nach dennoch deutlich mehr vom Spiel und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, kassieren dann aber durch einen Stellungsfehler in der Abwehr um die 70. Minute herum den Ausgleich. Danach ist es uns nicht mehr gelungen, das Spiel entscheidend auf unsere Seite zu ziehen, sodass wir am Ende mit dem 1:1 leben müssen.«
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an