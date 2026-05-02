VfB Bach zieht sieben Neuzugänge an Land Die durch einige Abgänge entstehenden Kader-Lücken werden mit jungen und hungrigen Talenten aufgefüllt von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fünf der sieben neuen Gesichter beim VfB Bach (von links): Justus Vaitl, Daniel Khodai, Paul Misslbeck, Julius Pletzer und Mohamed Jaiteh. Es fehlen Niksa Tadic und Okan Öksüm. – Foto: VfB Bach

Im Kader des Süd-Bezirksligisten VfB Bach wird es diesen Sommer einen größeren Umbruch geben. Das war schon länger absehbar. Einige Spieler, darunter wichtige Leistungsträger, schließen sich neuen Vereinen an. Unter anderem wagt ein Spielertrio den Schritt in die Landesliga und hat für die kommende Saison dem ASV Burglengenfeld zugesagt. Die Verantwortlichen des VfB waren in der Zwischenzeit aber keineswegs untätig und können nun sieben Sommer-Neuzugänge präsentieren. Vorrangig junge Spielertalente mit Entwicklungspotenzial wurden ans Donauufer gelotst.

Für Tore soll zukünftig Paul Misslbeck sorgen. Der 24-jährige Angreifer wechselt vom TSV Bad Abbach nach Bach. Vorrangig im Abbacher Kreisliga-Team aktiv, sammelte er diese Saison auch einige Landesliga-Einsätze. Die weiteren sechs Neuzugänge stoßen zum Sommer aus dem U19-Bereich hervor. Die Youngster wollen beim VfB die ersten Schritte im Herrenbereich gehen und in ihrer Entwicklung weiter vorankommen. Vom Freien TuS Regensburg konnte mit Daniel Khodai und Julius Pletzer ein Spielerduo gewonnen werden. Aus dem Nachwuchsbereich des FC Tegernheim kommt Justus Vaitl, aus der A-Jugend von Jahn Regensburg Futsal Mohamed Jaiteh. Außerdem hat sich der Bezirksligist die Dienste von Niksa Tadic und Okan Öksüm gesichert. Beide spielen aktuell im U19-Landesligateam des SV Schwandorf-Ettmannsdorf.



Die Nachwuchsspieler einzubauen und weiterzuentwickeln, wird Aufgabe des künftigen Bacher Trainerduos Thomas Seitz und Markus Schnabl sein. Beide Coaches arbeiten gern mit jungen Spielern zusammen und blicken dieser herausfordernden Aufgabe optimistisch entgegen. Auch Abteilungsleiter Uwe Konnerth ist trotz der vielen Abgänge nicht bange vor der neuen Bezirksliga-Spielzeit: „Wir sind zuversichtlich und positiv gestimmt, nächste Saison eine gute und hungrige Bezirksliga-Mannschaft an den Start zu schicken. Bewusst setzen wir bei der Kaderplanung auf junge und hungrige Spieler. Wir freuen uns auf die neuen Kräfte und auf Jungs, die Lust darauf haben Bezirksliga zu spielen und die sich beweisen wollen.“





Dass es im Sommer zu einem Umbruch komme, sei „ab Winter absehbar und daher nicht überraschend“ gewesen, so Konnerth. Gegenwärtig stehen die Verantwortlichen noch mit zwei, drei Spielern in Kontakt, um den Kader möglicherweise noch punktuell zu verstärken. „Ansonsten steht unser Kader für die Bezirksliga. Wir haben keinen Druck mehr. Stand jetzt umfasst der Kader 21 Spieler“, informiert der Funktionär des VfB Bach, der den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd an diesem Wochenende auch rechnerisch fixieren kann. Am Sonntag gastiert die SpVgg Hainsacker am Donauufer.