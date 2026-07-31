VfB Bach und Weiden-Ost feiern Premierensieg

Der VfB Bach (rechts) war im Heimspiel gegen Rämkam am Ende obenauf. – Foto: Felix Schmautz

Zweimal rollte am Freitagabend in den beiden Bezirksligen der Ball. Heraus sprangen zwei Heimsiege. In der Bezirksliga Süd landete der VfB Bach einen harterkämpften 2:1-Erfolg gegen den FC Ränkam. Während die neuformierte Bacher Mannschaft im dritten Anlauf ersten Saisonsieg feiert, steht Aufsteiger Ränkam weiter bei null Punkten. Seinen Premierensieg in der neuen Spielzeit hat nun auch der FC Weiden-Ost in der Tasche. Die Siegert-Truppe rang in der Nord-Staffel den angereisten TSV Tännesberg mit 3:1 nieder und schoss dabei zu den richtigen Zeitpunkten die Tore. Beide Teams schließen den 3. Spieltag mit jeweils drei Zählern ab.

Bezirksliga Süd



Thomas Seitz (Trainer VfB Bach): „Nach einem gemächlichen Beginn hat die Partie Fahrt aufgenommen. Folgerichtig haben wir das 1:0 erzielt. Anschließend hatten wir die Chance auf das zweite und dritte Tor, was wir leider nicht gemacht haben. Kurz vor der Halbzeit haben wir durch einen Elfmeter das 1:1 kassiert. In der zweiten Hälfte wollten natürlich beide Mannschaften schauen, was noch geht. Wir hatten die ein oder andere bessere Torchance als der Gegner und haben folgerichtig das 2:1 gemacht, welches super herausgespielt wurde. Schlussendlich ein verdienter Sieg.“





Bezirksliga Nord



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Trotz der sommerlichen Temperaturen war ein sehr intensives Spiel mit viel Tempo über 95 Minuten und brutal gut geführten Zweikämpfen. Tännesberg kam besser ins Spiel, ehe wir mit dem 1:0 und 2:0 etwas Oberwasser bekamen. Im Endeffekt haben wir immer zur richtigen Zeit die Tore geschossen und verdient gewonnen – gegen einen starken Gegner, der nie aufgesteckt hat. Wir haben spielerisch schon mehr abgeliefert als zuletzt, aber heute war einfach wichtig, dass wir über vor allem über den Kampf kommen und hinten besser stehen. Dies haben wir sehr gut umgesetzt.“









Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten zunächst die Kontrolle. Nach einer verschlafenen Standardsituation sind wir jedoch in Rückstand geraten. Im letzten Drittel waren wir insgesamt zu ungefährlich. Der Anschlusstreffer hat uns zwar Aufwind gegeben, doch ein aus unserer Sicht strittiger Gegentreffer hat uns wieder ausgebremst. Am Ende haben wir uns die Punkte heute nicht verdient. Mund abputzen und weitermachen.“