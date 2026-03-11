VfB Bach klärt Trainerfrage: Seitz und Schnabl übernehmen

Ein Trainerduo geht, ein Trainerduo kommt: Süd-Bezirksligist VfB Bach hat die Nachfolge für die am Saisonende scheidenden Sven Leppien und Thomas Prinz geregelt. Auch nächste Saison wird ein gleichberechtigtes Trainer-Tandem am Donauufer das Sagen haben. Und zwar zum einen Thomas Seitz (50), derzeit noch in Diensten des Kreisklassisten SSV Brennberg, und zum anderen Markus Schnabl (51), der aktuell die U19 des SSV Jahn 1889 Futsal coacht.
VfB-Abteilungsleiter Uwe Konnerth sagt über die Trainerlösung folgendes: „Wir kennen uns alle schon ewig. Thomas und ich haben gemeinsam in der Jahn-Jugend und später jahrelang beim FC Tegernheim zusammengespielt. Oft sind wir auf Markus und seinen TSV Kareth-Lappersdorf getroffen. Wir standen immer wieder im Austausch und jetzt hat es gepasst.“ Den künftigen Weg wolle der VfB Bach, erklärt Konnerth, vor allem mit jungen und hungrigen Spielern gehen. Wobei es ganz ohne erfahrene Eckpfeiler natürlich auch nicht gehe. „Markus trägt durch seine Trainertätigkeit im Jugendbereich des Jahn Futsal die Philosophie mit, die wir einschlagen wollen. Bei Thomas ist das sowieso der Fall. Beide passen perfekt zum VfB Bach.“
Thomas Seitz begann seine Trainerkarriere beim SSV Jahn II. Es folgten die Stationen TSV Bernhardswald, SV Wiesent und FC Tegernheim, bei dem er sowohl im Jugendbereich als auch in der Landesliga-Herrenmannschaft tätig war. Seit letzter Saison steht Seitz beim SSV Brennberg in der Kreisklasse 1 an der Seitenlinie. Ein noch ziemlich unbeschriebenes Blatt – zumindest im Trainergeschäft – ist Markus Schnabl. Aktuell für die U19-BOL-Mannschaft des SSV Jahn Futsal zuständig, spielte der Wahl-Schierlinger als Aktiver zunächst für die SG Post/Süd Regensburg bis hoch in die Herren-Bayernliga und anschließend lange für Kareth-Lappersdorf.