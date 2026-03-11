VfB Bach klärt Trainerfrage: Seitz und Schnabl übernehmen Die künftigen Coaches des Bezirksligisten und dessen Abteilungsleiter kennen sich untereinander seit Ewigkeiten von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Seitz ist die eine Hälfte des künftigen Trainerduos des VfB Bach. – Foto: Felix Schmautz

Ein Trainerduo geht, ein Trainerduo kommt: Süd-Bezirksligist VfB Bach hat die Nachfolge für die am Saisonende scheidenden Sven Leppien und Thomas Prinz geregelt. Auch nächste Saison wird ein gleichberechtigtes Trainer-Tandem am Donauufer das Sagen haben. Und zwar zum einen Thomas Seitz (50), derzeit noch in Diensten des Kreisklassisten SSV Brennberg, und zum anderen Markus Schnabl (51), der aktuell die U19 des SSV Jahn 1889 Futsal coacht.

VfB-Abteilungsleiter Uwe Konnerth sagt über die Trainerlösung folgendes: „Wir kennen uns alle schon ewig. Thomas und ich haben gemeinsam in der Jahn-Jugend und später jahrelang beim FC Tegernheim zusammengespielt. Oft sind wir auf Markus und seinen TSV Kareth-Lappersdorf getroffen. Wir standen immer wieder im Austausch und jetzt hat es gepasst.“ Den künftigen Weg wolle der VfB Bach, erklärt Konnerth, vor allem mit jungen und hungrigen Spielern gehen. Wobei es ganz ohne erfahrene Eckpfeiler natürlich auch nicht gehe. „Markus trägt durch seine Trainertätigkeit im Jugendbereich des Jahn Futsal die Philosophie mit, die wir einschlagen wollen. Bei Thomas ist das sowieso der Fall. Beide passen perfekt zum VfB Bach.“



Thomas Seitz begann seine Trainerkarriere beim SSV Jahn II. Es folgten die Stationen TSV Bernhardswald, SV Wiesent und FC Tegernheim, bei dem er sowohl im Jugendbereich als auch in der Landesliga-Herrenmannschaft tätig war. Seit letzter Saison steht Seitz beim SSV Brennberg in der Kreisklasse 1 an der Seitenlinie. Ein noch ziemlich unbeschriebenes Blatt – zumindest im Trainergeschäft – ist Markus Schnabl. Aktuell für die U19-BOL-Mannschaft des SSV Jahn Futsal zuständig, spielte der Wahl-Schierlinger als Aktiver zunächst für die SG Post/Süd Regensburg bis hoch in die Herren-Bayernliga und anschließend lange für Kareth-Lappersdorf.





„Wir wollen miteinander die Herausforderung in Bach annehmen, die nicht einfach wird. Es steht ein kleiner Umbruch an und es gilt, die Jungs nach vorne zu bringen“, spricht Seitz für sich und seinen künftigen Trainerpartner. Beide können es kaum abwarten, die Arbeit mit der verjüngten Bacher Mannschaft aufzunehmen. „Unsere Aufgabe wird sein, die jungen und talentierten Spieler weiterzuentwickeln und sie schnellstmöglich in den Seniorenbereich zu integrieren“, so Seitz, der sich gleichzeitig schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Schnabl freut.



Im Spielerkader des VfB Bach wird sich zum Saisonwechsel einiges tun. Mit Julian Wels, Kai Dirmeier und Robin Sattler wagt ein Trio den Sprung in die Landesliga zum ASV Burglengenfeld. Kapitän Maxi Steinhauer und Luca Dorr wechseln zum TB 03 Roding. Überdies wird Patrick Mathes seine Karriere nach einigen Verletzungen beenden. Weitere Abgänge gibt es nach jetzigem Stand nicht. Trotz des Verlusts mehrerer Leistungsträger ist Spartenleiter Uwe Konnerth guter Dinge: „Wir stehen gerade bei einer Kaderstärke von 17 Spielern. Drei junge Neuverpflichtungen stehen bereits fest. Deshalb haben wir glücklicherweise nicht mehr den großen Druck. Drei weitere Spieler würden wir gern noch dazunehmen“, schildert Konnerth den Ist-Stand. Den Abschied von Dirmeier, Steinhauer & Co. bedauert der Funktionär auf der einen Seite natürlich, „auf der anderen freut es mich für die Jungs, dass sie den nächsten Schritt gehen wollen“.