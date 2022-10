Die gelb-rote Karte an seinen Torschützen Niko Wohlmann (links) eine halbe Stunde vor Spielschluss brachte den FC Thalmassing bei Kosova nicht aus der Contenance. – Foto: Christian Brüssel

VfB Bach im Abwärtsstrudel Bezirksliga Süd: In Viehhausen setzt es für die Guti-Elf eine 0:3-Pleite +++ Thalmassing bietet Kosova Paroli +++ Sulzbach biegt Rückstand um

An den letzten Spieltagen hatte der VfB Bach in der Bezirksliga Süd nicht viel zu lachen, der Negativtrend setzte sich in Viehhausen fort. Dort verlor die Guti-Elf am Sonntag nämlich mit 0:3. Vor einer Woche kam man gegen den Sportclub nicht über ein 1:1 hinaus. Davor unterlag der VfB mit 2:5 daheim gegen Prüfening und mit 0:2 gegen den FC Kosova. Zwischen den beiden Niederlagen lag ein knapper 4:3-Erfolg in Neutraubling. Derweil verpasste es der FC Kosova, seine Tabellenführung weiter zu festigen.

Im Topduell mit dem FC Thalmassing kamen Spielertrainer Alikaj, Arifaj und Co. – zu Recht – nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Leistungsgerecht, weil sich Kosova zwar einige qualitative Torchancen herausspielte, die „Roosters“ aber doch ebenbürtig waren und mannschaftlich geschlossen auftraten. Anfangs versäumte es der FCT, die mögliche Führung zu erzielen. Man hatte die guten Einzelspieler des Gastgebers recht gut im Griff. Für Kosova erzielte Besmir Arifaj derweil ein Abseitstor. Überdies scheiterten die Regensburger an Pfosten und Latte.



Auf Mateo Hasas Führungstor für den Rangersten (54.) antwortete Thalmassing in Person von Stürmer Niko Wohlmann (61.). Ein Tor unter gütiger Mithilfe des FCK, denn er verteidigte die Szene schlampig. Auch der Tormann war hier nicht auf seinem Posten. In halbstündiger Unterzahl – Torschütze Wohlmann sah Gelb-Rot – errang sich der Gast diesen Punkt und ist jetzt Vierter. Eine „über 90 Minuten engagierte Leistung“ machte Thalmassing-Coach Matthias Eisenschenk aus; als „nicht so überzeugend wie sonst“ bewertete die sportliche Kosova-Leiterin Nici Seidl den Auftritt: „Ich glaube, dass sie den Gegner unterschätzt haben.“





Zur Pause lag der SV Sulzbach im Heimspiel gegen die SpVgg Ziegetsdorf durch ein Tor von Sven Baumgärtner (17.), entstanden durch einen satten Distanzschuss, mit 0:1 zurück. Die Hausherren standen zu Beginn ungewöhnlich tief, ließen die Gäste kommen und lauerten auf Konter. „Schon bald haben wir aber gemerkt, dass uns das nicht liegt und stellten das System um. Wir störten in der Folgezeit gewohnt früh, zwangen Ziegetsdorf zu Fehlern“, erklärt SVS-Abteilungsleiter Dominik Schmidl. Die Umstellung der Taktik wurde gewählt, weil Sulzbach vor der Partie bereits 39 Gegentore in nur 15 Spielen kassiert hat. Noch vor dem Seitenwechsel hatte Sulzbach Glück, dass die Pfeife von Schiedsrichter Adrian Kohn nach einem Foulspiel im Strafraum stumm blieb.



Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber wesentlich besser in die Partie. Den 0:1-Rückstand in einem 2:1-Sieg wandelten Bastian Steffek (59.) und Alex Kruppa (67.) um. „Der Sieg war insgesamt verdient. Wir hätten sogar noch das ein oder andere Tor drauflegen können, ja sogar müssen. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft durch den Erfolg wieder zurück in die Saison gefunden hat“, so Schmidl. Unter anderem hatte Alexander Alvarez Niebauer Pech mit einem Pfostenknaller und der eingewechselte Spielertrainer Andreas Pollakowski zielte in der Schlussphase genau auf den Gäste-Keeper. In Sulzbach herrscht Erleichterung nach zwei 1:5-Pleiten gegen Parsberg und Viehhausen. Für den Spielausgang nicht mehr von Bedeutung war die Rote Karte gegen Sulzbachs Mubarak Akanga in der Nachspielzeit. Kommenden Sonntag erwartet der SVS den VfB Bach zum Derby.





Wie gewohnt trat der VfB mit vielen Offensivkräften an. Die gewünschten Tore blieben aber gänzlich aus. „Wir hatten mindestens zehn gute Chancen. Einige davon spielten wir in Überzahl nicht gut genug aus. Zudem präsentierte sich FC-Keeper Kevin Meier in guter Form“, erklärt Bach-Trainer Gustavo „Guti“ Ribeiro verzweifelt. Und es kam wie schon so oft im Fußball. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zeigte Schiedsrichter Matthias Zahn auf den Punkt und gab Elfmeter. Stefan Schmidl verwandelte zum 1:0 für Viehhausen.



Im zweiten Durchgang rannte abermals Bach an, aber die Treffer markierten die Hausherren auf ihrem kleinen Platz. Franz Schollerer (62.) und Sam Binder (84.) sorgten mit ihren Toren für den 3:0-Heimsieg gegen konsternierte Bacher Gäste. Zu allem Überfluss verlor der VfB nicht nur das Spiel, sondern auch noch Abwehrrecke Vitali Hauk mit einer roten Karte (82.). Bach war übrigens schon seit der 55. Spielminute in Unterzahl, als Manuel Dengler die Ampelkarte kassiert hat. Der VfB Bach rangiert nach 14 Spielen mit 24 Punkten (7/3/4) nur noch auf Rang sechs. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt fünf Punkte.