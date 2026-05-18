VfB auf der Suche nach der letzten „Kirsche“ In der Fußball-Landesliga 1 träumt Schloß Holte nach dem erkämpften 3:1-Erfolg gegen den FC Bad Oeynhausen weiter vom Aufstieg. von Niklas Brinkmann · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

Der VfB Schloß Holte siegt und jubelt in der Fußball-Landesliga 1 weiter. – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Fußball-Landesligist VfB Schloß Holte hat am 28. Spieltag gegen den FC Bad Oeynhausen einen hart erarbeiteten 3:1 (1:0)-Sieg eingefahren. Durch die späte Niederlage des Tabellendritten FC RW Kirchlengern gegen den SVKT 07 Minden (1:2) läuft das Aufstiegsrennen der Landesliga 1 nun auf ein Duell zwischen den Holtern (52 Punkte) und dem Tabellenführer SC Herford (53) hinaus. Vor 180 Zuschauern hatte der VfB Schloß Holte zu Beginn Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden. In der 14. Minute lief Stürmer und Kapitän Julian Lakämper nach einem schönen Steckpass von Maximilian Ulrich frei auf das Tor zu, scheiterte aber am FC-Keeper Lasse Bäumer. „Wir sind schwierig reingekommen. Da hat man gemerkt, dass Sonntag (FC RW Kirchlengern) und Mittwoch (Kreispokalfinale gegen FC Kaunitz) harte Spiele waren“, sagte VfB-Trainer Kevin Kröger im Nachgang.

Nach etwa 30 gespielten Minuten wurden die Holter gefährlicher. Ein Kopfball von VfB-Stürmer Daniel Fröse ging nur knapp am rechten Pfosten vorbei (32.) Wenige Minuten später setzte sich Ulrich auf der linken Seite durch und brachte die Hereingabe punktgenau auf den Fuß von „Lucky“, der das 1:0 erzielte (35.). „Wir spielen schon seit zwölf bis 13 Jahren zusammen. Wir harmonieren blind“, beschrieb Lakämper sein Zusammenspiel mit „Ulle“. In der zweiten Halbzeit zeigte sich die Harmonie zwischen Ulrich und Lakämper erneut. Der VfB-Kapitän kam nach einer weiteren Flanke von Ulrich an den Ball und nickte per Kopf zum 2:0 ein (71.). „Das haben sie gut gemacht im letzten Drittel“, lobte Kröger sein Team.