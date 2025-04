VfB Auerbach mit Ausgleich beim FC Einheit Wernigerode

Der VfB hatte zwar versucht, im ersten Abschnitt Paroli zu bieten, doch die Offensivbemühungen waren harmlos. Sie scheiterten immer wieder an der Defensivstärke des Tabellenführers. Erst in der Schlussphase setzte Albert Frank Millgramm den finalen Akzent: Er erzielte das 3:0 (84.), was den deutlichen Sieg für Magdeburg perfekt machte.

Der VfB Germania Halberstadt hatte im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II keine Chance. Die Partie war allerdings bis zur 57. Minute torlos, dann brachte Magnus Baars mit einem Treffer die Gäste auf die Siegerstraße. Baars, der mit seinen zwei Toren die Magdeburger in der zweiten Hälfte in Führung brachte, verwandelte eine gefährliche Szene im Strafraum eiskalt zum 1:0 (57.). Nur sechs Minuten später erzielte Baars erneut, als er den Ball zum 2:0 über die Linie drückte (63.). Ein schwerer Schlag für Halberstadt.

Halberstadt konnte die Dominanz des Gastgebers nicht aufhalten und musste sich nach dieser Niederlage endgültig aus den oberen Rängen verabschieden. Magdeburg hingegen setzt sich mit 54 Punkten weiter an der Spitze fest und hat nun ein beruhigendes Polster auf die Verfolger.

---

94 Zuschauer sahen zunächst ein schnelles Tor. Gino Dörnte brachte die Gastgeber in der 7. Spielminute mit 1:0 in Führung. Doch der VfB Auerbach, der sich in der oberen Tabellenhälfte befindet, ließ sich nicht lange bitten und reagierte prompt. Bereits fünf Minuten nach dem Führungstreffer der Gastgeber, in der 12. Minute, erzielte Charlie Spranger für die Gäste den Ausgleich zum 1:1.

Die Partie blieb nach dem frühen Ausgleich weitgehend ausgeglichen. Keinem Team gelang es, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen, sodass es beim 1:1 blieb.