VfB Auerbach fordert Germania Halberstadt: Nachholspiel mit Wucht

Im Nachholspiel der NOFV-Oberliga Süd treffen zwei Mannschaften aufeinander, die das Wochenende mit klaren Siegen beendet haben und nun den nächsten Schritt gehen wollen. VfB Germania Halberstadt festigte mit dem 2:0 beim 1. FC Lok Stendal Rang drei und steht bei 39 Punkten. VfB Auerbach 1906 gewann ebenfalls 2:0 beim Bischofswerdaer FV 08 und rückte mit 26 Punkten auf Platz sieben vor. Es ist ein Spiel, das für beide Seiten mehr bedeutet als nur einen weiteren Eintrag im Kalender: Halberstadt will den Druck auf die Spitze hochhalten, Auerbach die Lücke nach oben weiter schließen.
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Der VfB Auerbach 1906 geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Der Auswärtssieg in Bischofswerda war klar, konzentriert und wertvoll. Mit nun 26 Punkten und einem Torverhältnis von 29:23 hat sich Auerbach im oberen Mittelfeld festgesetzt und darf mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten auf einen weiteren Sprung hoffen. Die Mannschaft hat nach 17 Spielen eine Bilanz von sieben Siegen, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen – eine Ausgangslage, die Stabilität ausstrahlt, aber auch zeigt, dass noch Luft nach oben besteht.
VfB Germania Halberstadt reist jedoch mit noch größerem Gewicht an. Der 2:0-Erfolg in Stendal war die passende Antwort auf die vorherige Niederlage gegen Bischofswerda. Halberstadt hat nun 39 Punkte, steht mit 33:20 Toren auf Rang drei und bleibt damit der erste Verfolger hinter SC Freital (46) und RSV Eintracht 1949 (45). Die Lage ist klar: Wenn Halberstadt oben dranbleiben will, dann darf es sich in solchen Nachholspielen keinen Ausrutscher erlauben.
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