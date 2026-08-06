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Pokal
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VfB Aßlar wirft SC Münchholzhausen/Dutenhofen aus Kreispokal
Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Zum Abschluss der ersten Runde im Wetzlarer Fußball-Kreispokal besiegt der VfB Aßlar den SC Münchholzhausen/Dutenhofen deutlich. So ist der klare Gastgeber-Sieg zustande gekommen +++
Aßlar. Im letzten Spiel der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals hat sich der VfB Aßlar im Duell zweier Kreisoberligisten am Mittwochabend souverän mit 4:1 (2:0) gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen durchgesetzt.