 2026-08-06T13:32:42.897Z

Pokal

VfB Aßlar wirft SC Münchholzhausen/Dutenhofen aus Kreispokal

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Zum Abschluss der ersten Runde im Wetzlarer Fußball-Kreispokal besiegt der VfB Aßlar den SC Münchholzhausen/Dutenhofen deutlich. So ist der klare Gastgeber-Sieg zustande gekommen +++

von Redaktion · Gestern, 14:08 Uhr · 0 Leser
Johannes Gierhardt (r.) macht mit seinem Treffer zum 4:1 den Deckel für den VfB Aßlar im Kreispokal-Spiel gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen drauf. (Archivbild) © Isabel Althof
Johannes Gierhardt (r.) macht mit seinem Treffer zum 4:1 den Deckel für den VfB Aßlar im Kreispokal-Spiel gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen drauf. (Archivbild) © Isabel Althof

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KOL West
Münchholzh/Dutenh.
VfB Aßlar

Aßlar. Im letzten Spiel der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals hat sich der VfB Aßlar im Duell zweier Kreisoberligisten am Mittwochabend souverän mit 4:1 (2:0) gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen durchgesetzt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.