 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

VfB Aßlar gewinnt Tor-Spektakel gegen SV Kölschhausen knapp

Teaser KLA WETZLAR: +++ Das Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar hält, was es verspricht. Unter Flutlicht stürmen die Aßlarer nach einer Trefferflut auf beiden Seiten vorerst bis Sonntag auf Rang eins +++

von Redaktion · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
Zweifacher Torschütze für den VfB Aßlar: Lucas Duarte (r.), hier gegen Kölschhausens Keeper Markus Volk, ist einer der prägenden Akteure im A-Liga-Spitzenspiel. © Isabel Althof
Zweifacher Torschütze für den VfB Aßlar: Lucas Duarte (r.), hier gegen Kölschhausens Keeper Markus Volk, ist einer der prägenden Akteure im A-Liga-Spitzenspiel. © Isabel Althof

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Aßlar. Im Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar haben sich der VfB Aßlar und der SV Kölschhausen ein intensives Spiel mit hohem Tempo und vielen Chancen auf beiden Seiten geliefert. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft vor 150 Zuschauern mit 4:3 (2:1) durch.

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