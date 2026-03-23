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Ligabericht
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VfB Aßlar gewinnt Tor-Spektakel gegen SV Kölschhausen knapp
Teaser KLA WETZLAR: +++ Das Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar hält, was es verspricht. Unter Flutlicht stürmen die Aßlarer nach einer Trefferflut auf beiden Seiten vorerst bis Sonntag auf Rang eins +++
Aßlar. Im Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar haben sich der VfB Aßlar und der SV Kölschhausen ein intensives Spiel mit hohem Tempo und vielen Chancen auf beiden Seiten geliefert. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft vor 150 Zuschauern mit 4:3 (2:1) durch.