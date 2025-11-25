VfB Artern schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Etwa eineinhalb Stunden zuvor liegt an einem strahlend sonnigen, wenngleich bitterkalten Samstagnachmittag zunächst der komplette Fokus auf der sportlichen Herausforderung. Mit dem VfB Artern gastiert ein direkter Kontrahent aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesklasse im Unstrut-Hainich-Kreis. Üblicherweise wird in solchen Fällen gerne von einem „Sechspunktespiel“ gesprochen. Obwohl mit Tom Braun (berufsbedingt) und Lamin Touray (krank) zwei Säulen des TSV Bad Tennstedt fehlen, sollen drei wichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren werden. Kein Gedanke wird mehr an eine monetär bittere Nachricht verschwendet: Aufgrund eines Flaschenwurfs beim Heimauftritt gegen Dingelstädt wurde der Verein zu einer Strafe von 400 Euro verdonnert.



Allen Hiobsbotschaften zum Trotz gilt die Konzentration jetzt dem auswärts noch sieglosen Aufsteiger aus dem Kyffhäuserkreis. Ein Fragezeichen steht kurzzeitig noch hinter der Bespielbarkeit des Rasenplatzes. Als „knüppelhart“ bezeichnet Günther Habermann das Geläuf. Der 74-jährige ehemalige FIFA-Schiedsrichter (u. a. vier A-Länderspiele) aus Weißensee ist als interessierter Augenzeuge unter den 109 zahlenden Zuschauern. Letztlich wird der Finger gehoben. Die Gastgeber agieren mit einer variablen Doppelspitze. Pascal Rahn und Marcel Zitschke tauschen regelmäßig ihre Positionen. Feldüberlegen präsentiert sich aber der VfB Artern. In der 14. Minute bringt TSV-Schlussmann Danny Zier seinen Widersacher Jan-Niklas Beyer im Strafraum vermeintlich zu Fall – eine knifflige Entscheidung. Den Elfmeter verwandelt Julian Lesny eiskalt. Das 0:1 stärkt das Selbstvertrauen der Gäste. Mitunter machen jedoch auch Kapitän Florian Lesny und seine Mannschaftskollegen unliebsame Bekanntschaft mit dem Bad Tennstedter Boden. Einige Slapstick-Ausrutscher gehören bei diesen Bedingungen zur Tagesordnung. Als Bastian Rüdiger das 0:2 erzielt, herrscht trübe Stimmung im TSV-Lager (34.). Generell gesellen sich zu viele einfache Abspielfehler in den Vortrag der Heimelf.



Zu Beginn des zweiten Durchgangs verhindert eine geistesgegenwärtige Ziersche Doppelparade weiteren Kummer (47.). Daraufhin erleben die Hausherren aus der Kurstadt ihre beste Phase. Robin Pachulskys „Einwurf-Waffe“ läutet diesen Zwischenspurt ein, allerdings wird Nicolas Hoffmanns Versuch geblockt (54.). Dennoch merkt auch VfB-Chefcoach Patrick Gonnermann, dass seine Schützlinge nachlässig werden („Wir schauen alle zu!“).

Ein sehenswert verwandelter Freistoß des Bad Tennstedter Routiniers Marcel Zitschke bringt neue Hoffnung (64.). Fortan wird das Kellerduell auch abseits des Rasens von einer aufgeheizten Atmosphäre untermalt. Ebenso wie der VfB Artern bei etlichen Kontersituationen die Vorentscheidung verpasst, versäumt es auch das Schiedsrichtergespann, die Begegnung in diesen Momenten zu beruhigen.