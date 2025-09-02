VfB Apolda siegt verdient in Neustadt

Nach einer kurzen Abtastphase beider Teams übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. In der 20. Minute nutzte Apolda den ersten großen Fehler der Gastgeber im Spielaufbau: Kemo Papé Cissé setzte energisch nach, eroberte den Ball und legte sofort auf Anton Rabe ab. Der Angreifer blieb vor dem Tor eiskalt und schob zum 0:1 ein.Nur drei Minuten später folgte das 0:2. Darius Fauer wurde im Zentrum gut freigespielt, der das Spielgerät mit einem gefühlvollen Chipball über die Neustädter Abwehr bugsierte. Tristan Berger startete genau im richtigen Moment, hob den Ball über den herauseilenden Torhüter und baute die Führung aus (23.). Apolda blieb am Drücker. In der 28. Minute kombinierten sich die Gäste erneut sehenswert vor den Strafraum. Berger spitzelte den Ball zu Rabe, der aus spitzem Winkel entschlossen abschloss und ins lange Eck traf – 0:3.Neustadt hätte vor der Pause fast den Anschlusstreffer erzielt: Nach 34 Minuten kam ein Angreifer frei zum Abschluss, doch VfB-Keeper Walther parierte stark und verhinderte den Gegentreffer. Kurz darauf vergab Tim Grune freistehend auf der Gegenseite die Möglichkeit zum 0:4.

Nach der Pause machte Apolda zunächst dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Rabe tauchte im Zentrum frei auf, scheiterte aber am gut reagierenden Torwart. Statt des möglichen vierten Treffers verkürzte Neustadt in der 63. Minute per Strafstoß durch Moses Walther auf 1:3. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später schlug Torhüter Stefan Walther einen langen Ball hinter die hochstehende Neustädter Abwehr. Tim Grune setzte sich im Sprint durch, behielt den Überblick und legte quer auf den mitgelaufenen Rabe, der zum 1:4 vollendete (65.) – sein drittes Tor des Tages.In der Folge kontrollierte Apolda das Geschehen weitgehend. Vor allem in der Offensive blieb die Mannschaft gefährlich, doch zahlreiche Angriffe wurden wegen Abseitsstellungen zurückgepfiffen – mindestens zwei bis drei davon wohl zu Unrecht, die zu klaren Torchancen hätten führen können.Am Ende blieb es beim verdienten 4:1-Auswärtserfolg für den VfB Apolda, der damit drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte und erneut eine reife Vorstellung zeigte.

VfB-Trainer Patrick Dittombee nach dem Spiel:„Wir wussten im Vorfeld nicht so richtig, was auf uns zukommt. Zweite Mannschaften sind ja bekanntlich immer Wundertüten. Sieht man sich den Kader an, dann hat Neustadt auch eine sehr gute Qualität aufzuweisen. Wir wollten uns aber nicht so sehr auf den Gegner einstellen, sondern unser Ding machen. Das ist uns heute sehr gut gelungen. Vor allem zu Beginn waren wir zielstrebig und effektiv. Hinten raus hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr machen können, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden.“Am nächsten Wochenende hat der VfB erstmal spielfrei, bevor es dann in zwei Wochen zur Eintracht nach Eisenberg geht.