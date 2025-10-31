VfB am Berliner Stadtrand

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge sind die Hohenleipischer auf dem Kunst-Grün in Großziethen gefordert. Der Aufsteiger ist noch ohne Saisonsieg und rangiert im Tabellenkeller, trennte sich vor Wochenfrist 1:1 beim Vorletzten in Lauchhammer mit seinem dritten Unentschieden.

Die Platzherren werden den Teilerfolg als Motivation nutzen, endlich einen Dreier zu landen und so ist ein umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem Großziethen alles reinwerfen wird.

Hohenleipisch ging zuletzt trotz spielerisch ordentlicher Vorstellung leer aus und muss ähnlich geschlossen und zudem kämpferisch bei der SGG auftreten. Um beim fünften Auftritt wie, bei den letzten beiden Duellen, in Großziethen zu punkten, wird es am Ende auch nötig sein, selbst Akzente zu setzen.

Die Partie leitet Jens Polzenhagen aus Oranienburg, mit den Assistenten Stefan Kotte (Glienicke) und Michael Nickusch (Berlin)