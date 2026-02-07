VfB 1921 Krieschow: Wirtschaftsrat soll eingeführt werden

– Foto: FM Media

Der VfB 1921 Krieschow lädt seine Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 26. März 2026, um 19:00 Uhr in den Krieschower Sportpark ein.

Neben den Berichten des Vorstandes und der Entlastung der Vereinsführung steht vor allem die Wahl eines neuen Vorstandes auf der Tagesordnung. Damit werden wichtige personelle Weichen für die kommenden Jahre gestellt.

Zudem sollen die Mitglieder über eine Satzungsänderung zur Einführung eines Wirtschaftsrates abstimmen. Der geplante Wirtschaftsrat soll den Vorstand künftig in den Bereichen Finanzen, Sponsoring und Infrastruktur beratend unterstützen. Ziel der Änderung ist es, die wirtschaftlichen und organisatorischen Strukturen des Vereins weiterzuentwickeln und den VfB Krieschow langfristig stabil und zukunftsfähig aufzustellen. Die Entscheidungsbefugnis soll weiterhin beim gewählten Vorstand verbleiben.