VfB 1921 Krieschow setzt sich knapp gegen Empor Glauchau durch

Der VfB 1921 Krieschow hat sein Heimspiel am 16. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd mit 1:0 gegen den VfB Empor Glauchau gewonnen und sich damit drei wichtige Punkte gesichert.

Die Gastgeber kamen besser in die Partie und übernahmen früh die Spielkontrolle, ohne dabei zunächst zwingend vor dem Tor zu werden. Glauchau stand kompakt und versuchte, über Umschaltmomente Akzente zu setzen. Kurz vor der Pause nutzte Krieschow dann eine seiner Möglichkeiten zur Führung: Nach einem Angriff über die Außen fiel in der 40. Minute der Treffer zum 1:0, der gleichzeitig den späteren Endstand markieren sollte.





Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Krieschow blieb die etwas aktivere Mannschaft, ließ defensiv wenig zu, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Die Gäste aus Glauchau erhöhten im zweiten Durchgang den Druck und suchten den Ausgleich, fanden jedoch kaum klare Abschlusssituationen gegen eine aufmerksame Defensive der Hausherren.