VfB 1919 Vacha untermauert Favoritenrolle: 5:1-Erfolg in Leimbach

Leimbach. Der VfB 1919 Vacha bleibt weiterhin die „heißeste Aktie“ der Kreisoberliga Westthüringen. Am 25. Spieltag gastierte man zum Regional-Duell beim FSV Leimbach, der nach einem Sieg gegen Gotha in der Vorwoche mit breiter Brust antrat. Doch die Gäste aus Vacha zeigten sich von Beginn an konzentriert und gewillt, die Tabellenregion zu festigen.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahm der VfB die Spielkontrolle. In der 10. Minute verhinderte lediglich das Aluminium die Führung, als ein Abschluss von Max Lückert am Pfosten landete. Kurze Zeit später zappelte der Ball jedoch im Netz: Ein präziser Freistoß von Hannes Kister fand den Kopf von Linus Pelzetter; dessen Versuch konnte FSV-Keeper Rös zwar noch parieren, doch der anschließende Klärungsversuch von Verteidiger Klein landete unglücklich im eigenen Tor – 0:1 (16.).

Vacha blieb am Drücker und kombinierte sich sehenswert durch die Reihen. In der 31. Minute hebelte Pelzetter mit einem Steckpass die Abwehr aus, Lückert umspielte den Torwart und schob souverän zum 0:2 ein.

Vacha antwortet prompt auf Leimbacher Anschluss

Die Heimelf kam motiviert aus der Kabine und nutzte eine kurzzeitige Unstimmigkeit im Vachaer Defensivverbund durch Luca Elias Blankenburg zum 1:2 (49.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte erneut Max Lückert mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante den alten Abstand wieder her – 1:3 (51.).

In der Folge verpasste es der VfB, das Ergebnis frühzeitig deutlicher zu gestalten, da Überzahlsituationen nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Erst in der 77. Minute sorgte Lückert nach Zuspiel von Tom Schindhelm mit seinem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Sascha Stieben in der Nachspielzeit zum 1:5-Endstand.

Ein besonderes Highlight am Rande: Mit Eric Deus feierte ein weiteres Talent aus der eigenen Schmiede sein Debüt in der Kreisoberliga.

Tore:

• 0:1 Klein (16., Eigentor)

• 0:2 Max Lückert (31.)

• 1:2 Luca Elias Blankenburg (49.)

• 1:3 Max Lückert (51.)

• 1:4 Max Lückert (77.)

• 1:5 Sascha Stieben (90.+3)

Zuschauer: 95

Nächster Gegner: Für den VfB Vacha geht es am Samstag, den 16.05., um 15:00 Uhr auswärts beim FC Waltershausen weiter.