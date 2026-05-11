VfB 1919 Vacha setzt Ausrufezeichen: Souveräner 5:0-Erfolg beim JFV Ei

Nach einer intensiven Anfangsphase wird der VfB 1919 Vacha seiner Favoritenrolle gerecht und schlägt den JFV Eichsfeld Mitte deutlich. Am vergangenen Samstag gastierte die B-Junioren-Vertretung des VfB 1919 Vacha beim JFV Eichsfeld Mitte. In einer Partie, in der die Gäste aus dem Werratal als Favorit gehandelt wurden, entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. In den ersten 30 Minuten sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Während der VfB leichte Feldvorteile verzeichnete, blieb der JFV durch schnelles Umschaltspiel stets gefährlich.

Mit fortlaufender Spieldauer fand der VfB 1919 Vacha jedoch immer besser in den Rhythmus und erhöhte den Druck auf die Defensive der Gastgeber. Die Belohnung folgte prompt: Ein Doppelschlag durch Franz Döll (30.) und Jacob Schwierske (34.) sorgte für die verdiente 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Die defensive Stabilität blieb gewahrt, während die Offensive ihre Überlegenheit in weitere Tore ummünzte. Erneut Döll (58.) und Schwierske (68.) sowie Adriano Metz (70.) stellten den 0:5-Endstand her. Trotz des deutlichen Ergebnisses blieb Eichsfeld Mitte lange Zeit ein unbequemer Gegner. Der Sieg für den VfB geht auch in dieser Höhe vollends in Ordnung, wenngleich bei besserer Chancenverwertung noch mehr möglich gewesen wäre.