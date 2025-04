VfB 1912 vs. SG Eintracht - ein Rückrunden-Keller-Duell

In der Rückrunde kommen sowohl die Gastgeber als auch Peitz noch nicht wirklich in die Spur und beide kassierten vor Wochenfrist jeweils vier Gegentore. Während die starke Peitzer Aufholjagt knapp scheiterte, blieben die Hohenleipischer ohne Treffer und nehmen nun den nächsten Anlauf auf den ersten Dreier des Jahres. Dabei ist man auf eine hoch motivierte, kämpferisch eingestellte Eintracht-Elf eingestellt, die mit dem Sieg gegen das Schlusslicht neuen Mut schöpfte und mit dem Punktgewinn in Döbern, sowie jüngst großem Kampf gegen Wernsdorf zweimal aufhorchen ließ.

Von der VfB-Elf werden also mannschaftliche Einheit, Leidenschaft und kämpferische Tugenden genauso gefordert sein, wie das Besinnen auf das spielerische Potenzial, gleich wenn für die Partie gegen Peitz sicher eine andere Spielausprägung als in den vergangenen Heimspielen gegen zwei Spitzenteams zu erwarten ist.

Die Partie leitet Stefan Lüth aus Sperenberg mit Carsten Fox und Jonah Fox (beide Zossen) an den Seitenlinien. Achtung frühere Anstoßzeit: Samstag 14:00 Uhr