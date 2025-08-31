 2025-08-28T05:22:00.927Z

Spielbericht
VfB-Angreifer Felix Kniesche (Mitte), hier im Pokalspiel, machte mit seinem Hattrick und einem Assist den Unterschied im Spiel FCE vs. VfB.
VfB-Angreifer Felix Kniesche (Mitte), hier im Pokalspiel, machte mit seinem Hattrick und einem Assist den Unterschied im Spiel FCE vs. VfB. – Foto: fth

VfB 1912 mit Kniesche-Hattrick zum Auswärtsdreier

Zehn Jahre ist der letzte Dreier des VfB in Eisenhüttenstadt her - damals noch in der Brandenburgliga - und nun wurde zum Auswärtsstart in die Saison dort ein deutlicher Sieg eingefahren.

In einem insgesamt guten Spiel machte VfB-Angreifer Felix Kniesche mit einem lupenreinen Hattrick und einem Assist am Ende den Unterschied.

Damit gab die VfB-Elf nach der schwachen Partie vor Wochenfrist eine klare Antwort und hatte diesmal von Anfang an die richtige Einstellung. Jeder Zweikampf wurde angenommen und man spielte defensiv mannschaftlich geschlossen. Zudem waren die Hohenleipischer vor dem Tor sehr effizient, hatten die bessere Klarheit im Spiel und diesmal auch das Spielglück auf ihrer Seite.

Eisenhüttenstadt konnte dagegen gar nichts aus seinen Möglichkeiten machen und Marvin Groll setzte mit seinem Treffer zum 0:4 den Schlusspunkt unter diese aus Hohenleipischer Sicht sehr gelungene Auswärtspartie.

