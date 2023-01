VfB 08 Hochneukirch will dieses Jahr seine Multisportanlage bauen Neuer Anlauf für das bereits im Vorjahr geplante Projekt.

Großes hat der VfB 08 Hochneukirch 2023 vor: In diesem Jahr soll an der Peter-Busch-Straße die geplante Multisportanlage, auf der viele Sportarten von Fußball über Basket- und Volleyball bis Badminton möglich sind, errichtet werden. Daneben soll eine Calisthenics-Anlage entstehen. Laut Marco van Luyk handelt es sich um „das größte Projekt unseres Vereins seit dem Sportplatzbau vor 15 Jahren. Wir hoffen, dass die Bagger im Februar anrollen“, erklärt der zweite Vorsitzende des Fußballvereins mit 350 Mitgliedern. Wenn alles fertig ist, wird es im Ort einen neuen Treffpunkt für Sport und Bewegung geben, der nicht nur Mitgliedern des VfB offen stehen soll.

Eigentlich wollte der Verein das Vorhaben bereits 2022 realisieren. „Wir haben lange auf ein Lärmgutachten gewartet“, erläutert Marco van Luyk. Nun geht es weiter: „Wir haben den Bauantrag gestellt und warten jetzt auf die Genehmigung.“ Die Finanzierung ist gesichert: Circa 98.000 Euro kostet das Vorhaben. Rund 85.000 Euro Fördermittel stehen aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätte 2022“, Part II, bereit, für Ende des Monats wird laut van Luyk ein Teil des Geldes von der NRW-Bank erwartet. Auch das Ergebnis des Lärmgutachtens ist kein Hinderungsgrund für den Bau. „Das Vorhaben ist zulässig“, bauliche Maßnahmen seien nicht erforderlich, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens im Rathaus. Der VfB will auch Eigenleistung beisteuern, „etwa den Zaun versetzen und eventuell bei Pflasterarbeiten helfen“, sagt van Luyk.

Die Multisportanlage soll 13 mal 20 Meter groß werden. Der von Banden umgebene Platz wird mit Tartan-Belag, Kleintoren und Vorrichtungen für Netze ausgestattet sein. An der Calisthenics-Anlage sind an Elementen ähnlich wie an Reck und Barren Eigengewichtsübungen möglich.